Schattdorf empfängt den Leader Am Samstag kommt es auf dem Grünen Wald (Anpfiff, 18.00 Uhr) zum Spitzenspiel der 2. Liga regional zwischen dem FC Schattdorf und dem FC Hochdorf. Die drittplatzierten Urner fordern den Tabellenführer heraus.

Schattdorfs Noël Gisler (rechts) ist derzeit verletzt. Bild: Urs Hanhart

Das Fanionteam des FC Schattdorfs (FCS) musste zuletzt mit der 1:3-Niederlage in Cham einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die Urner haben es verpasst, die Punktverluste der Konkurrenz auszunutzen und an die Tabellenspitze aufzuschliessen. Auch der kommende Gegner Hochdorf sowie das zweitplatzierte Eschenbach mussten Niederlagen einstecken. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft von Trainer Cos Gayon morgen eine weitere Möglichkeit, an der Tabellenspitze anzuklopfen und mit dem Gegner aus Hochdorf in der Tabelle punktemässig gleichzuziehen.

Die junge Schattdorfer Mannschaft musste zuletzt die Cuppartie unter der Woche gegen den FC Buttisholz (auswärts) absagen, da einige Spieler des eigenen Teams kurzfristig in Quarantäne mussten. Gemäss Sportchef René Gnos wird das Spiel von morgen jedoch wie geplant stattfinden: «Wir stellen uns der Situation und werden uns entsprechend arrangieren. Es ist wichtig, dass die Spiele nun auch durchgeführt werden, selbst wenn mehrere Spieler quarantänebedingt abwesend sind.» Andernfalls würde man Gefahr laufen, dass der Spielplan nicht mehr eingehalten werden könnte, so Gnos.

Schattdorfer haben sich viel vorgenommen

Unabhängig von dieser Thematik hat sich der FCS viel vorgenommen fürs kommende Spitzenspiel und möchte sich vor heimischem Anhang wieder von seiner besten Seite zeigen. FCS-Torhüter Livio Mahrow freut sich auf die bevorstehende Begegnung: «Wir haben die Chance, im Direktduell mit dem Tabellenführer zu diesem aufzuschliessen und uns weiterhin an der Tabellenspitze festzusetzen. Wenn wir es schaffen, wieder unser ‹Heimspiel-Gesicht› zu zeigen, bin ich überzeugt, dass wir auch gegen Hochdorf erfolgreich sein werden.» Dabei wüssten sie natürlich, dass ihnen ein starker Widersacher gegenübersteht, sagt der 22-jährige Keeper, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt. Er bildet zusammen mit Yannick Arnold (25) das Torhüterduo.

Die 1. Mannschaft des FC Schattdorf hat momentan aber auch einige Personalsorgen. Nebst dem langzeitverletzten Noël Gisler hat sich am vergangenen Sonntag gegen Cham auch Innenverteidiger Franco Heinzer verletzt. Er steht gegen Hochdorf nicht zur Verfügung. Zwei weitere Spieler befinden sich momentan in Quarantäne. Des Weiteren sind Samuel Wirth und Pascal Baumann angeschlagen und hinter ihrem Einsatz am Samstag steht noch ein kleines Fragezeichen.

Hochdorf will seinen Vorsprung ausbauen

Die Gäste aus dem Luzerner Seeland stehen mit 22 Punkten an der Tabellenspitze der 2. Liga regional, drei Punkte vor dem FC Schattdorf. Mit einem Sieg gegen die Urner könnte sich Hochdorf an der Tabellenspitze etwas absetzen. Andererseits hätten bei einer Niederlage beide Teams gleich viele Punkte auf dem Konto. Es steht also ein klassisches 6-Punkte-Spiel an.

Die Seetaler mussten zuletzt nach sieben Siegen in Folge gegen den SC Emmen erstmals wieder eine Niederlage einstecken. Das Team des Trainerduos Raphael Felder und Adrian Stocker will morgen gegen Schattdorf auf die Siegerstrasse zurückkehren und gleichzeitig den Gegner im Direktduell tabellarisch auf Distanz halten. Es wird ein spannendes Spitzenspiel erwartet, bei dem hoffentlich wieder zahlreiche Zuschauer den Weg auf den Grünen Wald in Schattdorf finden werden. Auch, wenn auf dem Fussballplatz nun Maskenpflicht herrscht.

Hinweis Weitere Information sind zu finden auf der Website www.fcschattdorf.ch