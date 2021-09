Schattdorf Gegen die Aargauer hatten die Schattdorfer Ringer das Nachsehen Während die erste Mannschaft der Ringerriege Schattdorf klar verliert, konnte die zweite Mannschaft zwei Siege holen.

Nach dem Sieg von letzter Woche musste die erste Mannschaft der Schattdorfer einen herben Bremser hinnehmen. Gegen die Aargauer konnte sie nichts ausrichten und verlor deutlich mit 8 zu 27 Punkten. Lediglich Thomas Epp und Sven Gamma konnten sich einen Sieg verbuchen lassen.

Sven Epp (links) in Kampfbereitschaft. PD

Thomas Epp behielt auch gegen den Freiämter Flurin Meier eine weisse Weste und konnte seine Siegesserie unangetastet fortsetzen. Sein Sieg war nie in Gefahr. Im Gegensatz, nach einer 14 zu 0 Punkteführung setzte Epp noch einen drauf und holte sich den Schultersieg. Flavio Herger hingegen vermochte gegen Christian Zemp nicht viel auszurichten und musste sich klar durch eine technische Unterlegenheit (0:17) geschlagen geben.

Nach Epp und Gamma war Schluss

Sven Gamma holte den zweiten und sogleich letzten Sieg für die Schattdorfer. Gamma bezwang den 25 Jahre jüngeren Saya Brunner mit 4 zu 3 Punkten. Ein hart umkämpftes Duell lieferten die beiden Schwergewichtler Elias Kempf und Roman Zurfluh. Auch hier behielt der Freiämter die Oberhand und sicherte sich einen 3 zu 0 Punktesieg. Der erfahrene Urner Simon Gerig traf auf Nino Leutert. Obwohl beide mehrfache Schweizer Meister sind, konnte Gerig dem jüngeren Leutert an diesem Abend nicht das Wasser reichen und ging mit einer 0 zu 13 Punkteniederlage von der Matte.

Auch nach der Pause gelang es den Urnern nicht, das Steuer noch herumzureissen. Nicolas Christen musste sich hauchdünn mit einem 1 zu 1 Endpunktestand gegen Marc Weber geschlagen geben. Michael Bucher liess gegen Renato Kempf nichts anbrennen und gewann überlegen mit 17 zu 0 Punkten und somit durch technische Überlegenheit. Sven Epp zeigte in den letzten Mannschaftskämpfen stets gute Leistungen und mauserte sich zu einem sicheren Punktegarant für die Urner. Auch gegen Kimi Käppeli gelang es ihm, zu punkten, für den Sieg reichte es jedoch nicht (2:10).

Freiämter wurden Favoritenrolle gerecht

Einen etwas kürzeren Auftritt hatte Michael Epp im Duell gegen Joel Meier. Nach einem 0 zu 6 Punkterückstand konnte sich der Flüeler nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien und verlor durch eine Schulterniederlage. Den Kampfabschluss des Abends machte Benjamin Gander gegen Pascal Strebel. Strebel wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Er entschied den Kampf klar mit 15 zu 0 Punkten und gewann somit durch technische Überlegenheit.

Die Freiämter wurden ihrer Favoritenrolle und dem aktuell zweiten Tabellenrang gerecht. Die Schattdorfer konnten nur sehr wenige Akzente setzen und verloren mit einer insgesamt eher schwachen Leistung deutlich mit 8 zu 27 Punkten. Gut für die Urner, dass nächste Woche ein kampffreies Wochenende kommt, bevor dann am 9. Oktober die Rückrunde gegen Einsiedeln startet. Der Match gegen die Klosterdörfler wird um 20 Uhr in der Sporthalle Brüel in Einsiedeln ausgetragen. Wenn sich die Schattdorfer das Punktepolster noch etwas ausbauen wollen, müssen sie ihre Leistung gegen den Tabellennachbarn deutlich steigern.

Zweite Mannschaft holt zwei Siege

Schattdorfs Zwei bewies erneut, dass sie in guter Verfassung sind und sicherten sich gleich zwei Siege in zwei Kämpfen gegen die beiden Mannschaften aus Tuggen und Uzwil an.

Delia Gisler und Lion Husmann bekamen keine Tuggener-Gegner zugeteilt und gingen kampflos aus. Für Luca Scheiber war der Kampf vorzeitig zu Ende und er musste sich gegen Jonas Steiner mit einer Schulterniederlage geschlagen geben. Leon Kempf drehte gegen Miriam Lötscher den Spiess sogleich um und sicherte den Urnern einen Schultersieg. Lars Epp und Abdel Malik Majbri zeigten ein umkämpftes Duell, welches am Ende zu Gunsten des Zürchers ausging. Peter Zberg besiegte Lukas Lötscher souverän durch technische Überlegenheit. Eine knappe Punkteniederlage musste hingegen Kilian Zberg gegen Najib Amiri hinnehmen. Die Schattdorfer holten sich gegen Tuggen somit einen 18 zu 14 Punktesieg.

Uzwil war den Schattdorfern klar unterlegen

Im zweiten Kampf gegen Uzwil fiel das Resultat dann deutlich einseitiger aus. Gerade mal vier Punkte mussten die Urner abtreten und dies auch nur, weil sie in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm niemand stellen konnten. Die Uzwiler ihrerseits konnten drei Gewichtsklassen nicht besetzen, weshalb Delia Gisler, Lion Husmann und Leon Kempf kampflos ausgingen. Die ausgetragenen Duelle konnten die Urner dann allesamt für sich und vor allem mit einem Schultersieg entscheiden! Dies gelang Luca Scheiber gegen David Breiter, Lars Epp gegen Beat Müller, Peter Zberg gegen Martin Stiller sowie Kilian Zberg gegen Marcel Wetter. Dies führte zum sehr hohen Sieg von 28 zu 4 Punkten, zu Gunsten der RRS.

Mit insgesamt 14 Punkten aus acht Kämpfen stehen die Urner in der Tabelle vor Kriessern und Winterthur auf dem ersten Rang. Nur eine Niederlage mussten sie bisher entgegennehmen. Die nächsten zwei Fights werden dann am 9. Oktober 2021 in Rapperswil ausgetragen. (nke)