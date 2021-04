Schattdorf Gemeinschaftspraxis und neue Wohnungen: Baustart bringt Aufschwung in den Dorfkern Vergangene Woche erfolgte der Spatenstich des neuen Wohn- und Geschäftshauses in Schattdorf. Das neue Gesundheitszentrum soll dabei nicht nur die hausärztliche Versorgung abdecken.

(pd/RIN) Die Liegenschaft der einstigen Alois Imholz Generalunternehmung AG an der Dorfstrasse 6 in Schattdorf wird einer neuen Überbauung weichen. Seit Jahren standen die Wohnungen und auch die einst von Post und Bank genutzten Räume leer. 2014 hatte die Einwohnergemeinde Schattdorf diese Liegenschaft gekauft. Zwei Jahre später erhielten die Brama Immobilien AG und das Architekturbüro Roland C. Müller GmbH den Zuschlag zum Erwerb dieses Grundstückes. Diese bauen nun auf der Liegenschaft ein Wohn- und Geschäftshaus.

Der Spatenstich ist getan; von links: Bauherr Markus Brand, Bauherr und Architekt Roland Müller, Urs Britschgi, Förderer des Gesundheitszentrums, Gemeindepräsident Bruno Gamma und Pius Zurfluh, Geschäftsführer Gamma AG Bau. Bild: PD

Im Erdgeschoss wird, entsprechend der Auflage des Gemeinderates, eine Gemeinschaftspraxis zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung in Schattdorf verwirklicht. Ende Mai 2019 hatten die Schattdorferinnen und Schattdorfer mit einem Ja-Stimmenanteil von 67 Prozent die Kreditvorlage für das Gesundheitszentrum angenommen.

Auch Physiotherapie, Fusspflege oder Naturheilkunde untergebracht

In der Gemeinschaftspraxis soll das gesamte Spektrum der hausärztlichen Versorgung abgedeckt werden. Zusätzlich sollen die Bereiche Physiotherapie, Diätberatung, Fusspflege sowie verschiedene Methoden der alternativen Medizin und Naturheilkunde abgedeckt werden. In den Stockwerken entstehen insgesamt neun grosszügige Zweieinhalb-, Dreieinhalb- und Viereinhalb-Zimmer-Wohnungen.

So soll das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstrasse dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Am Dienstag, 6. April, erfolgte der Spatenstich. Die Bauherrschaft ist erfreut, endlich mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses beginnen zu können. Gebaut wird ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus mit gutem Ausbaustandard und hellen Wohnräumen, mit klaren Formen und einer modernen, zeitlosen Fassadenstruktur und mit verglasten Aussenloggias, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Bau soll bis Ende 2022 dauern

Ende 2022 soll der Bau vollendet sein. Es folgt dann die Sanierung der angrenzenden Wyergasse. Der Gemeinderat Schattdorf und die ansässige Bauherrschaft verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel: Das neue Wohn- und Geschäftshaus mit seiner Gemeinschaftspraxis soll einen Beitrag zur Belebung des Dorfkerns leisten.