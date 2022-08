Schattdorf Jodlerklub Bärgblüemli lädt zur offenen Probe Die Jodlerinnen und Jodler haben heuer alle Hände voll zu tun; erst vor zwei Wochen haben sie auf der Alp Äsch in Unterschächen einen Festgottesdienst umrahmt. Im November sind sie zu Gast im Emmental.

Am 1. September findet eine offene Probe des Jodlerklubs Bärgblüemli Schattdorf statt. Bild: PD

Der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf hat dieses Jahr schon einige Auftritte bestritten. Bevor das Herbstprogramm losgeht, suchen die Jodlerinnen und Jodler nun nach neuen Mitgliederinnen und Mitgliedern. Wie der Klub in einer Mitteilung schreibt, empfangen sie interessierte Sängerinnen und Sänger am 1. September zu einer offenen Probe ab 20 Uhr im Schulhaus Spielmatt. Eine Anmeldung sei nicht nötig.

Ein Blick ins laufende Jahr zeigt: Dieses Jahr war bereits viel los. Im Frühling hat der Jodlerklub ein Kirchenkonzert in Schattdorf organisiert, bevor dann der Jahreshöhepunkt am Jodlerfest in Andermatt in den Fokus der Klubmitglieder gelangte. Dabei holten die Jodlerinnen und Jodler die Bestnote 1.

Am Sonntag, 14. August, sind sie bereits wieder im Einsatz gestanden: An der Äsch-Chilbi auf der Alp Äsch in Unterschächen umrahmten sie den Festgottesdienst anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums des Gasthofs. Sie durften das Publikum vor einer herrlichen Kulisse mitten in den Bergen und vor dem berühmten Wasserfall mit der Jodlermesse begeistern. Am Nachmittag begleitete der Klub die Feierlichkeiten weiter mit den Vorträgen von einigen urchigen Naturjützen. (zgc)