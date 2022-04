Schattdorf Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf startet mit harmonievollen Klängen ins Festjahr Von urchigen «Jützen» bis anspruchsvollen Kompositionen: Nebst dem Familienquartett Zanini begeisterte auch das Ländlertrio Echo vom Sunnähalb die Konzertbesucherinnen und -besucher.

Das Familienquartett Zanini überzeugte mit einem anspruchsvollen Vortrag. Bild: PD

Am Freitagabend war es so weit: Nach langer Pause durfte der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf unter der musikalischen Leitung von Erika Zanini-Brun wieder vor Publikum auftreten. Die Jodlerinnen und Jodler warteten mit einem abwechslungsreichen Programm auf die Gäste, welche sie um 19.30 Uhr in der voll besetzten Pfarrkirche Schattdorf begrüssen durften. Eröffnet wurde der Abend mit dem Lied «Liäderfahrt» von André von Moos, welches gleichzeitig auch als das Motto des Konzertes galt. So durfte Bruno Aschwanden, Präsident des Vereins und an diesem Abend für die Ansage zuständig, die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine Liederreise mitnehmen, welche von urchigen «Jützen» bis hin zu anspruchsvollen Kompositionen mit festlichem Charakter führte.

Für schöne Momente sorgten auch die ersten Aufführungen von verschiedenen Liedern, unter anderem der des Festlieds «D Guenibuebe» von Robert Fellmann, sowie die Auftritte der klubeigenen Kleinformationen, wie der Jodlerklub in ihrer Mitteilung schreibt. Erika und Reto Zanini-Brun sangen sowohl im Duett als auch im Quartett mit ihren beiden Söhnen David und Raphael und konnten mit den beiden Auftritten das Publikum begeistern. Erweitert wurde das umfassende Abendprogramm vom Ländlertrio Echo vom Sunnähalb. Die Bürgler Ländlerformation passte sich den Jodlern perfekt an und glänzte nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit der Vielfalt ihres Repertoires: Neben Ländler und Schottisch waren zusätzlich Walzer und Polka zu hören.

Das Ländlertrio Echo vom Sunnähalb aus Bürglen umrahmte den Abend mit lüpfiger Ländlermusik. Bild: PD

Vorfreude auf das Jodlerfest in Andermatt vom 17. bis 19. Juni

Am Ende des Konzerts waren die Schattdorfer Jodlerinnen und Jodler sehr zufrieden. Zum einen durfte man dank des Konzerts viele altbekannte Gesichter in der Pfarrkirche antreffen und gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen, zum anderen konnte man sich dank der feierlichen Atmosphäre bestens auf das anstehende Jodlerfest vorbereiten: Die Sängerinnen und Sänger waren fokussiert und zeigten, dass man in den letzten beiden ruhigen Jahren trotzdem weitergeübt hat und mit Fleiss dem Hobby nachgegangen ist. So freut sich der Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf bereits jetzt auf das Jodlerfest in Andermatt, welches vom 17. bis 19. Juni stattfinden wird. (pd/RIN)