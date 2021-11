Schattdorf Bereit für mehr Verkehr: Der neue Knoten Kastelen aus der Vogelperspektive 7 Millionen kostete das Projekt. Dank der Investition ist der Knoten Kastelen an der Rynächtstrasse gemäss Kanton übersichtlicher und für höhere Frequenzen gerüstet.

Der neue Knoten Kastelen in Schattdorf ist fast fertig. Die breitere Strasse soll mehr Sicherheit bringen. Video: Baudirektion Uri

Baudirektor Roger Nager machte sich als Autofahrer selbst ein Bild vom Ergebnis. Dafür fuhr er den neuen Knoten Kastelen an der Rynächstrasse in Schattdorf extra von allen Seiten ab. Sein Fazit: «Die Sicht ist besser. Das ist ein Plus für die Sicherheit.» Nager informierte am Mittwoch persönlich im Sisag-Turm über den Abschluss des Projekts. Nicht ohne Grund war er gut gelaunt. So wurden die Bautermine eingehalten. Zudem war es eines der erstens Bauprojekte, das Roger Nager als Regierungsrat führen durfte.

Strassenmarkierung noch nicht definitiv gezogen

16 Monate dauerte die Bauzeit. Immer wieder kam es dabei zu Wartezeiten bei den Verkehrsteilnehmenden wegen der Lichtsignalanlage. Doch das ist jetzt vorbei. Heute kann der Strassenabschnitt ohne Beeinträchtigung befahren werden. In den nächsten Tagen wird der Installationsplatz auf der Liegenschaft der RUAG zurückgebaut. Im kommenden Mai muss dann nur noch die definitive Strassenmarkierung gezogen werden. Somit wurde man schneller fertig als gedacht.

Dabei war anfangs noch unklar, wie man die Situation verbessern will. Laut Nager stand zeitweise auch ein Kreisel zur Debatte. Doch unter anderem aus Kostengründen wurde die Idee verworfen. «Auf Vorschlag der Ingenieure entschied man sich auf die Option mit der Sanierung der alten Brücke», so Nager. Am Infoanlass dankte der Baudirektor auch allen Anwohnern, die von den Arbeiten betroffen waren, für ihre Geduld.

Die Rynächtstrasse beim Knoten Kastelen wurde um 80 Zentimeter auf neu 6,8 Meter verbreitert. Bild: PD

Der Kanton Uri und die Gemeinde Schattdorf investierten rund 7 Millionen Franken in die verbesserte Erschliessung des Einkaufs- und Industriegebiets, wobei der Kanton mit rund 6,3 Millionen Franken den Löwenanteil trägt. Zum Projekt gehörte beim Knoten Kastelen die Verbreiterung der Rynächtstrasse um 80 Zentimeter auf neu 6,8 Meter. Dadurch ist man nun auch für höhere Frequenzen gerüstet, die mit der beschlossenen West-Ost-Verbindung erwartet werden. Neu ist auch eine Linksabbiegespur und die Verbreiterung der Brücke über die Stille Reuss sowie die Lichtsignalanlage und die Entwässerung über einen frischen Ölabscheider.