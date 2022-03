Schattdorf Schattdorf investiert 790'000 Franken in Sport und Freizeit Der in die Jahre gekommene Kunstrasenplatz in der Grundmatte wird erneuert. Zudem entsteht neu ein Beachvolleyballfeld.

Beim Spatenstich für die Sanierung des Kunstrasens in der Schattdorfer Grundmatte; von links: André Stadler, Vinzenz Arnold, Thomas Lang und Thomas Gamma. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 8. März 2022)

Vor 18 Jahren wurde in Schattdorf in der Grundmatte der erste Urner Kunstrasenplatz in Betrieb genommen. Fast 1 Million Franken wurden damals investiert. Das Ende der Lebensdauer des Platzes ist sei längerem erreicht. Daher wird die Gemeinde Schattdorf das aktuell bestehende, mit Gummigranulat verfüllte Kunstrasenfeld durch einen sogenannten unverfüllten Kunstrasen ersetzen. Wie Thomas Lang, Planer von Plangrün AG, am Dienstag bei einer Begehung mit den Medien betonte, hat ein solcher vollständig aus Kunststoff bestehender Rasen die fast identischen Eigenschaften zum Spielen, belastet die Umwelt aber weit weniger mit Mikroplastik und ist auch nicht so intensiv im Unterhalt. Auch die Entsorgung nach dem Ablauf der Lebensdauer von rund 10 Jahren sei viel einfacher, umweltfreundlicher und dadurch wesentlich günstiger als bei Rasen, welche mit zerstückelten Altreifen verfüllt sind.

Im Zusammenhang mit dem Ersatz des Kunstrasenteppichs wird die Beleuchtung auf stromsparende LED-Leuchten umgerüstet. Die bestehenden Kandelaber können wieder genutzt werden. «Das spart Stromkosten und ermöglicht eine bessere Ausleuchtung», so Thomas Lang.

Die bestehenden Stufen im Stadion werden gereinigt und aufgefrischt. Diese Arbeit führen jedoch die Mitarbeiter des Unterhaltdienstes aus. Die Zäune werden in Stand gestellt, damit der Ballfang wieder gut funktioniert. Teilweise müssen leichte Senkungen im Betonverbundsteinbelag ausgebessert werden. «Der Kunstrasenplatz ist für die Bevölkerung frei zugänglich», betonte Thomas Gamma, Leiter Unterhalt, Werkdienste und Umwelt. «Rege genutzt wird er vor allem auch vom Fussballclub für die Trainings und von den Schulen.»

Neben Beachvolleyball ist Kugelstossen weiterhin möglich

Die heutige Kugelstossanlage wird zu einer Beachvolleyballanlage umgebaut. «Der bestehende Belag aus Sand wird abgetragen und mit einem speziellen, für Beachvolley geeigneten Quarzsand ersetzt», erklärte André Stadler, Leiter Bau und Infrastruktur. Um fliegende Bälle Richtung Landwirtschaftsland respektive in die Wohnzone zu verhindern, wird auf der unteren Seite ein 3 Meter hoher Ballfang erstellt. «Die bestehenden Kugelstossringe bleiben ebenfalls erhalten. Dadurch können die Schulen die Anlage für den Unterricht im Kugelstossen weiterhin nutzen», sagte André Stadler ergänzend.

Auch ein neues Beachvolleyballfeld entsteht in der Grundmatte. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 8. März 2022)

Die Sanierung des Kunstrasenplatzes kostet 750'000 Franken. Weitere 40'000 Franken werden für das neue Beachvolleyballfeld aufgewendet – wobei zahlreiche Arbeiten durch Mitarbeiter im Unterhaltsdienst ausgeführt werden. Mit den insgesamt benötigten 790'000 Franken handelt es sich um das grösste Infrastrukturprojekt der Gemeinde in diesem Jahr in Schattdorf.

Bis Ende Mai sollte alles fertig sein

Gemeinderat Vinzenz Arnold freute sich, dass mit den nun anstehenden Arbeiten weiterhin sichergestellt ist, dass in Schattdorf die vielgenutzte Freizeit- und Sportanlage Grundmatte auch in Zukunft für die Öffentlichkeit attraktiv bleibt.

«Mit dem Kunstrasenplatz, der Jogging-Strecke, dem Pumptrack, dem Kinderspielplatz und neu dem Beachvolleyballfeld können wir der Bevölkerung sehr viel bieten.»

Schattdorf werde zum Hauptort im Kanton Uri, was die Sport- und Freizeitmöglichkeiten betreffe, ergänzte er mit einem Schmunzeln. Die Arbeiten sind abhängig von der Witterung. Bis Ende Mai sollte aber alles fertig sein. «Auf die Sommersaison sind wir sicher parat», sagte André Stadler.