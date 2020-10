Schattdorf: Langgasse wird während einer Woche über Nacht gesperrt Wegen Belagsarbeiten ist die Langgasse in der kommenden Woche teils nicht befahrbar. Fussgänger können die Strasse trotzdem begehen.

(jb)

Die Langgasse ist in der kommenden Woche in der Nacht jeweils gesperrt. Dies, weil auf dem Abschnitt Gangbachbrücke Langgasse bis Knoten Langgasse/Acherlistrasse lokale Belagsarbeiten durchgeführt werden müssen. Die Sperrung dauert vom Montag, 19. Oktober, bis am Samstag, 24. Oktober, jeweils von 21 bis 5.30 Uhr. Die Belagsarbeiten können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden, allenfalls sind deshalb Terminverschiebungen möglich. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Schattdorf hervor.

Belagsarbeiten auf der Langgasse

Fussgängerinnen und Fussgänger können den Baustellenbereich mit Vorsicht und auf Umwegen während der gesamten Bauzeit umgehen. Bei Notfällen ist auch für Ambulanz, Feuerwehr und Polizei die Durchfahrt jederzeit gewährleistet.