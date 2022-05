Schattdorf Musikverein Haldi dankt seinen Sponsoren für die neuen Uniformen und Instrumente Der Musikverein Haldi hat die vor einem Jahr geplanten Festivitäten zum 50-jährigen Bestehen nachgeholt.

Der 1971 gegründete Musikverein Haldi hat sich zum 50. Geburtstag selber beschenkt: mit neuen Instrumenten und angepasster Bekleidung. Der in diesem Zusammenhang eigentlich im Frühling 2021 geplante Sponsorenanlass musste wegen der Coronapandemie genauso verschoben werden wie das Fest zum 50-Jahr-Jubiläum. Am vergangenen Wochenende wurden die beiden Anlässe nun nachgeholt.

Das Korps präsentierte bei einem Konzert unter der Leitung von Dirigent André Ritter die neuen Instrumente. Bild: Bruno Arnold (Schattdorf, 6. Mai 2022)

Am vergangenen Freitagabend konnte Moderator Walter Tresch aus Erstfeld rund 130 Personen zum Sponsorenanlass in den Räumlichkeiten der Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) in Schattdorf willkommen heissen. Die Gäste brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Das OK der Neuinstrumentierung und Teiluniformierung unter der Leitung von Alois Gisler bot ihnen ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehörten neben musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Haldi und die Partyband Ürixx auch verschiedene Reden, ein feines Nachtessen aus der SBU-Küche und die Präsentation eines Films, der die 50-jährige Geschichte des Vereins aufrollt. Der aus Kanada stammende und auf dem Haldi wohnhafte freischaffende Kameramann und Filmemacher Frank Purschwitz hat mit seinem Werk ein eindrückliches und wertvolles Zeitdokument geschaffen, das vom Publikum mit grossem Applaus bedacht wurde.

«Etwas Rechtes und Nachhaltiges schaffen»

«Für mich war es Ehrensache, das Amt des OK-Präsidenten der Neuinstrumentierung und der Teiluniformierung zu übernehmen», erklärte Alois Gisler in seiner Eröffnungsrede. «Ich bin ein Haldiberger, und im Verein spielen rund 60 Prozent Verwandte mit», meinte der ehemalige Aktivmusikant und Vereinspräsident. «Das grosse Ziel des OK war es von Anfang an, etwas Rechtes und Nachhaltiges zu schaffen», betonte Gisler. Und das ist den Verantwortlichen mit Bestimmtheit gelungen. Rund 135'000 Franken hatte das OK für die Umsetzung des Grossprojekts budgetiert. Schliesslich wurde dieses Ziel dank der Spendenfreudigkeit der öffentlichen Hand, von Firmen und Vereinen sowie von Privatpersonen «gewaltig übertroffen».

Heinz Keller überbrachte stellvertretend für alle Behörden die Grüsse der Gemeinderäte von Schattdorf und Bürglen. «Das OK hat hochprofessionelle Arbeit geleistet», meinte er. «Der Musikverein leistet einen bedeutenden Beitrag zur Bereicherung des kulturellen Lebens in unserer Gemeinde», betonte Keller. Und weil es Aufgabe der öffentlichen Hand sei, die Vereine und damit auch die Jugendförderung zu unterstützen, habe der Gemeinderat den Entscheid, die Finanzierung der Trompeten zu übernehmen, einstimmig und ohne Diskussion getroffen.

Jubiläumsfest mit toller Partynacht

Im Namen der Sponsoren bedankte sich der Attinghauser Unternehmer Ruedy Zgraggen für die Einladung. «Was die Haldiberger Musikanten fertiggebracht haben, ist ein absolutes Paradebeispiel für ein toll funktionierendes, generationenübergreifendes Miteinander», gratulierte Zgraggen dem OK und den Mitgliedern. Zum Schluss bedankte sich Vereinspräsident Hans Müller bei allen Sponsoren, aber auch bei sämtlichen OK- und Vereinsmitgliedern für die riesige Arbeit, die in den vergangenen Monaten geleistet worden sei.

Am Samstag dankte der Musikverein Haldi dann im Mehrzweckgebäude auf dem Haldi im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläumsfests weiteren Sponsoren und vor allem der einheimischen Bevölkerung für die grossartige Unterstützung bei der Neuinstrumentierung und Teiluniformierung. OK-Präsident Alois Gisler unterstrich in seiner Rede die grosse Wertschätzung, die der Musikverein gerade auch von der Bevölkerung auf dem Haldi habe erfahren dürfen. «Dies hat sich in einem überwältigenden Sammelergebnis dokumentiert», freute sich Gisler.

Instrumente erhalten Segen des Vikars

Mit Walter Wipfli-Traxel aus Seedorf konnte der OK-Präsident zudem jenen Mann ganz speziell begrüssen, der im Jahr 1971 als Präsident des damaligen Urner Kantonal-Musikverbands den Gründern des MV Haldi und dem jungen Verein mit Rat und Tat zur Seite gestanden war. Zu Beginn der Einsegnung statt zu Beginn des Anlasses spielten fünf zukünftige Musikantinnen des Musikvereins Haldi unter der Leitung ihres Ausbildners Patrick Stadler einige Stücke und wussten das Publikum damit vollauf zu begeistern.

Danach segnete Vikar Niklas Gerlach die neuen Instrumente ein. Die offiziellen Feierlichkeiten auf dem Haldi wurden mit einem Konzert des Musikvereins Haldi abgeschlossen. Dabei brillierten die Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung von Dirigent André Ritter genauso, wie die neuen Instrumente glänzten. In der Folge war die Bühne frei für die angesagte Partynacht, wobei die Kapelle Holdrioo aus Appenzell für tolle Stimmung sorgte.