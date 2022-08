Schattdorf Neue Urner Solargemeinschaft: Beteiligung per Mausklick Der Energiedienstleister EWA - Energie Uri plant auf dem Dach der Stiftung Behindertenbetriebe Uri in Schattdorf eine Photovoltaikanlage.

Kundinnen und Kunden könnten sich durch den Kauf einzelner oder mehrere Quadratmeter an der Anlage beteiligen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. So würden sie Strom aus Sonnenkraft erhalten, auch wenn sie in einer Mietwohnung leben.

Ein Quadratmeter der Solargemeinschaft auf dem Dach entspreche dabei dem jährlichen Strombedarf eines durchschnittlichen Haushaltes oder in etwa dem Stromverbrauch einer Waschmaschine pro Jahr. Auf dieser Webseite können Interessierte die gewünschte Anzahl Quadratmeter auswählen. Es werden dann die einmaligen Kosten und die Gutschrift, die auf der Stromrechnung erfolgt, dargestellt. (tos/rad)