Am umstrittensten war am Parteitag der CVP/Mitte Uri am Mittwochabend in Schattdorf die Änderung des Transplantationsgesetzes. Ständerätin Heidi Z’graggen sprach sich für ein Nein aus. Mit dem Wechsel von der Zustimmungs- zur Widerspruchslösung würden alle Verstorbenen automatisch zu Organspendern, ausser wenn sie dies noch zu Lebzeiten anders festgeschrieben hätten. Der Entscheid für oder gegen eine Organspende betreffe uns alle. Daher sei es wichtig, dass wir uns intensiv mit der Frage auseinandersetzen würden. «Mehr Organspender wollen alle», sagte die CVP/Mitte-Ständerätin. Jedoch findet sie:

«Die neue Lösung geht in die falsche Richtung und führt nicht zwingend zu einer höheren Spendenbereitschaft.»

Das habe sich in anderen Ländern gezeigt, welche eine Widerspruchslösung hätten. Eine Organspende müsse dem freien Willen der Betroffenen bleiben. «Auf den Schultern der Angehörigen lastet beim Tod eines nahen Angehörigen eine grosse, schwere Last, denn diese müssen nach dem Willen des Verstorbenen entscheiden.» Für Heidi Z’graggen geht das klar zu weit.

Aus der Versammlung gab es aber auch Stimmen, die sich für die Vorlage aussprachen. So wurde etwa betont, dass durch die neue Lösung mehr über Organspenden diskutiert würde. Zudem wurde die Meinung vertreten, dass man mit seinen Organen im Todesfall anderen Menschen helfen könne.

Mit 16 Ja und 15 Nein fiel denn auch der Entscheid zur Änderung des Transplantationsgesetzes äusserst knapp aus.

Bei Filmgesetz und Frontex-Vorlage fällt das Ja deutlicher aus

Nationalrat Simon Stadler bezeichnete die Änderung des Filmgesetzes als Swissness-Vorlage. Die Quote von 30 Prozent europäischen Filmen im Angebot werde von den grossen Anbietern von Streamingdiensten bereits erfüllt. 4 Prozent der Bruttoeinnahmen müssen mit der Annahme der Gesetzesänderung künftig in der Schweiz investiert werden. Simon Stadler sprach von einer Investitionspflicht. «Dadurch fliessen rund 18 Millionen Franken zusätzlich in die Filmindustrie der Schweiz.»

Die Mitglieder der CVP/Mitte Uri sprachen sich deutlich für eine Zustimmung aus. 28 Ja standen 3 Nein gegenüber.

Simon Stadler stellte auch die Frontex-Vorlage vor. Er sprach sich klar für ein Ja aus. «Die Schweiz erhält dadurch ein aktives Mitbestimmungsrecht.» Auch profitiere unser Land von starken und sicheren Aussengrenzen, insbesondere für den Tourismus sei dies gut. Die Menschen könnten sich in Europa frei bewegen und dabei auch die Schweiz besuchen.

Mit 30 Ja und 1 Enthaltung war die Parolenfassung eine klare Sache.

Kantonale Vorlage behandelt die direkten Steuern

Landrat Pirmin Bissig (Isenthal) referierte über die einzige kantonale Vorlage, über die am 15. Mai abgestimmt wird. Die Änderung des Gesetzes über die direkten Steuern in Uri bringt eine Vereinfachung des Schätzungswesens mit sich. Der Augenschein vor Ort entfällt.

In der Versammlung wurde aber auch Skepsis laut. Es sei Ungewissheit vorhanden, denn man wisse nicht, wie die Berechnungen der neuen Werte aussehen würden. Die Vorlage, die zur Abstimmung gelange, sei nicht vollständig. Zudem brauche es insbesondere bei Beschwerden schliesslich doch einen Augenschein vor Ort.

In der Abstimmung standen schliesslich 23 Ja, 7 Nein und 1 Enthaltung gegenüber.

Neues Mitglied im Parteivorstand

Vorgängig an den Parteitag wurde die GV der Partei abgehalten. Dabei wurde der Parteivorstand mit Landrat Flavio Gisler (Präsident), Vizepräsident Seppi Truttmann, Kassierin Susanne Gisler sowie die Mitglieder Landrätin Céline Huber, Regierungsrat Beat Jörg, Regierungsrat Daniel Furrer, Georges Danioth, und Landrat Rafael Keusch im Amt bestätigt. Regula Waldmeier trat aus dem Vorstand zurück. Landrätin Helen Furrer wird ihre Nachfolgerin.