Schattdorf: Swisscom-Shop

im «Tellpark» wird geschlossen Der Exodus im Shoppingcenter Tellpark in Schattdorf geht weiter. Per 20. Januar wird auch der dortige Swisscom Shop geschlossen. Künftig wird die Comdatanet AG in Altdorf die Kunden aus der Region betreuen. Bruno Arnold

Roger Waser, Swisscom Area Manager Zentralschweiz (links), und Angelo Imholz, Geschäftsführer der Comdatanet in Altdorf, im neuen Swisscom-World-Shop . (Bild: PD, Altdorf, Januar 2019)

Die Comdatanet AG in Altdorf deckt als Partner die gesamte Angebotspalette von Swisscom ab. Vor rund 18 Monaten hat Swisscom die Zusammenarbeit mit ihrem lokalen Geschäftspartner weiter ausgebaut und mit dem Konzept Swisscom World in dessen bestehenden Standort in Altdorf investiert.

Dieses Konzept ermöglicht es eigenständigen Partnern mit ausgewiesenem Swisscom-Know-how, Kunden über alle Produktgruppen und Anliegen zu bedienen. Dieser Schritt erwies sich als voller Erfolg: Sowohl die Anzahl Kunden wie die Kundenzufriedenheit sind bei den Partnern gestiegen.

Langjähriger Partner bietet Gewähr

Swisscom hat sich aufgrund dieser erfreulichen Entwicklung entschieden, künftig in der Region Altdorf vollumfänglich auf ihren Swisscom World Partner zu setzen und den Shop im «Tellpark» zu schliessen. Roger Waser, Area Manager Zentralschweiz, zeigt sich zuversichtlich: «Wir haben mit der Comdatanet AG einen langjährigen, äusserst kompetenten und verlässlichen lokalen Partner, der unsere Kunden aus der Region weiterhin umfassend beraten wird», sagt er.

Bis am 19. Januar feiert die Comdatanet AG am Lehnplatz 9 in Altdorf diesen Anlass: «Wir haben den Laden umgebaut und erweitert, um unseren Kunden ein optimales Erlebnis in der neuen Swisscom World bieten zu können», freut sich Angelo Imholz, Geschäftsführer der Comdatanet AG. «Ob Mobiltelefon, Fernsehen, Internet, Inhouse-Vernetzung, Informatik oder das neuste Zubehör – bei uns sind Sie beim Spezialisten.» (pd/bar)