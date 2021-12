Schattdorf Velo-Moto-Club trifft sich wieder physisch Dem VMC Schattdorf sind durch die Pandemie Einnahmen entgangen. Das war eines der Themen der 108. GV.

Die Generalversammlung des vergangenen Jahres musste der Velo-Moto-Club Schattdorf (VMC) aus bekannten Gründen auf schriftlichem Weg durchführen. Dabei wurden Präsident Toni Baumann, Sekretärin Jenny Jauch (beide für zwei Jahre) und Kari Arnold als Kassier (für ein Jahr) gewählt. Für die diesjährige 108. GV trafen sich 36 Mitglieder und zwei Gäste nun wieder physisch. Nach einem leckeren Nachtessen aus der Küche des Restaurants Die Ecke führte Präsident Toni Baumann erstmals gekonnt durch die Versammlung. Die vorgetragenen Jahresberichte des Präsidenten, des Kassiers, der Verantwortlichen für Vereinsmeisterschaft und Radmeisterschaft wurden einstimmig genehmigt.

Nachdem die Generalversammlung 2020 nur auf schriftlichem Weg durchgeführt wer-den konnte, war es für den neu formierten Vorstand nicht einfach, seine neue Aufgabe wie gewünscht wahrzunehmen. In der von Corona bestimmten Zeit mussten verschiedene Anlässe umorganisiert oder abgesagt werden. Damit gingen dem VMC wichtige Einnahmen verloren. Aus diesem Grund musste die Vereinsleitung im Bereich Finanzen nach Budget- und Planungssicherheiten suchen. Der gestellte Antrag, die Kosten bei der Zwei-Tages-Tour anstelle von 130 Franken pro Teilnehmer auf pauschal 2000 Franken für ein ganzes Jahr festzulegen, wurde daher einstimmig angenommen.

Mitgliederbestand hat abgenommen

Ebenfalls wurde dem Antrag des Vorstandes, den Kredit für die Beschaffung neuer Velobekleidung von 7000 auf 4500 Franken zu reduzieren, zugestimmt. Auch am Mitgliederbestand sind die letzten beiden Jahre nicht spurlos vorbei gegangen. Den zwei Eintritten stehen neun Austritte und leider auch fünf Todesfälle gegenüber, was einen neuen Mitgliederbestand von 179 Personen zur Folge hat.

Auch an der diesjährigen GV standen Wahlen an. Es wurden als Kassier Kari Arnold, als Verantwortliche für die Vereinsmeisterschaft Luisa Zgraggen und als Rechnungsrevisor Adrian Wildbolz für weitere zwei Jahre gewählt. Für das verstorbene Ehrenmitglied Wisi Herger als Delegierter wurde in Ruedy Arnold für ein Jahr ein Nachfolger gefunden.

Mehrere Jubiläen gewürdigt

Für ihre langjährige Vereinstreue durften wiederum einige als Dank ein Präsent entgegennehmen. Im Vereinsjahr 2020 sind es Robert Gisler, Erstfeld, Roger Gisler und Rene Gnos, Schattdorf, Fritz Meroz, Stans, und im 2021 Stefan Epp und Marie Zgraggen, Schattdorf, Jenny Jauch, Attinghausen, sowie Heinz Stadler, Erstfeld, die dem VMC Schattdorf seit 25 Jahren angehören. Ehrenmitglied Claudio Gnos blickt gar auf 40 Jahre aktive VMC-Zeit zurück. Mit einem Jahr Verspätung werden Urs Gysin (alt Präsident) und Judith Gisler (alt Kassierin) von der Versammlung für ihre Verdienste geehrt und verabschiedet.

Wurden geehrt (von links): Toni Baumann, Jana Baumann, Peter Walker und Claudio Gnos. Bild: PD

Die Vereinsmeisterschaft 2021 gewinnt Jana Baumann mit 51 Punkten vor den zweitplatzierten Marcel Müller, Christian Zgraggen und Toni Baumann mit 50 Zählern. Karl Imholz mit 49 Punkten holte sich den dritten Platz. Den Sieg in der Radmeisterschaft teilen sich Toni Baumann und Peter Walker mit 82 Zählern vor Claudio Gnos mit 72 Punkten, und den dritten Platz erreichte Heinz Walker mit 62 Punkten. Die Versammlung unterstrich die guten Leistungen in den Vereins- und Rad-Meisterschaften mit kräftigem Applaus. Der Vorstand bat die Mitglieder zudem, vermehrt bei den Vereinstätigkeiten mitzumachen, um sich so in der schwierigen Zeit etwas abzulenken und fit zu halten. Allen Mitgliedern wünschte der Vorstand geruhsame Festtage und ein gesundes und unfallfreies neues Vereinsjahr 2022. (pd/lur)