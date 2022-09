Schattdorf Volkswirtschaftsdirektor besucht Labore von Dätwyler Urban Camenzind hat die neuen Technologie- und Innovationslabore am Standort in Schattdorf besucht. Dabei zeigte er sich erfreut über das Investitionsprojekt.

Der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind hat anlässlich der regelmässigen Betriebsbesuche die neuen Technologie- und Innovationslabore von Dätwyler am Standort in Schattdorf besucht. Dies teilt die Volkswirtschaftsdirektion mit.

Beim Besuch des Urner Volkswirtschaftsdirektors (von links): Dr. Frank Schön (CTO Dätwyler-Gruppe), Christoph Müller (Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr), Dr. Luciane Klafke (Head of Mixing and Lab Technologies), Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind und Reto Burkart (Standortleiter Dätwyler Schattdorf). Bild: PD/Valentin Luthiger

Bei seinem Besuch war Camenzind beeindruckt von den Einrichtungen und freute sich über die Investitionen am Dätwyler-Standort in Schattdorf, die mit einem Betrag aus dem kantonalen Wirtschaftsförderungsfonds unterstützt wurde: «Das grosse Investitionsprojekt freut mich als Volkswirtschaftsdirektor besonders aufgrund des langfristigen Erhalts und der Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen in Verbindung mit Innovation», wird Camenzind in der Mitteilung zitiert.

Das Projekt setze positive Zeichen für die Standortattraktivität des Kantons, insbesondere für Kaderleute und Spezialistinnen, meint er weiter. Ausserdem würden der Aufbau der Technologie- und Innovationslabore und der Ausbau von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten im Allgemeinen einen wichtigen Beitrag zur Profilierung des Wirtschaftsstandorts Uri leisten. «Der Regierungsrat erhofft sich dadurch eine positive Signalwirkung zur Ansiedlung von weiteren Unternehmen in verwandten Bereichen», wird er weiter zitiert.

Labore sind seit Sommer in Betrieb

Die neuen zentralen Technologie- und Innovationslabore von Dätwyler wurden diesen Sommer in Betrieb genommen. Die moderne Einrichtung fördere die Entwicklung von zukunftsorientierten Oberflächentechnologien und Werkstofflösungen. Sie erhöhen die Unabhängigkeit, Transparenz und Flexibilität in allen Phasen des Entwicklungsprozesses und verkürzen die Markteinführungszeiten der Kundinnen und Kunden. Für den Dätwyler-Standort in Schattdorf bedeute dies eine Stärkung der Technologie- und Entwicklungskompetenzen. (pd/cn)