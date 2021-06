Schattdorf Von Holzskulpturen zum Wanderbuch: Die Abschlussklasse stellt ihre Arbeiten vor Die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe überzeugten mit der Vielfalt ihrer Arbeiten die Besucher. Wie sich zeigte, konnten nicht alle gleich gut mit der Zeit umgehen.

Ein Schüler überzeugte mit Holzskulpturen. Bild: PD

Ein ganzes halbes Jahr haben die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe in Schattdorf an ihrem Abschlussprojekt gearbeitet. «Ein Moment, auf den sich viele Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe jedes Jahr freuen», wie die Schule Schattdorf in einer Medienmitteilung schreibt.

Eine Feuerschale. Bild: PD

Der Hintergrund: Im Rahmen des Projektunterrichts muss die Abschlussklasse jeweils jedes Jahr alleine ein grösseres Projekt stemmen. Die Jugendlichen können und sollen eigene Projekte verwirklichen, von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung. Jeweils am Donnerstagnachmittag stand hierfür Unterrichtzeit zur Verfügung. Doch nicht alle konnten mit der Zeit optimal umgehen, wie die Schule schreibt: «Einigen hat dies gereicht, andere mussten in der Freizeit noch ran», wie die Schule weiter schreibt. Entstanden sind 43 vielseitige Werke, welche die Jugendlichen erarbeitet haben.

Ein Werkstattwagen sollte es sein für diesen Schüler. Bild: PD

Töffli und Drohne: Die Schüler tobten sich aus

Viele Schülerinnen und Schüler haben ihr handwerkliches Talent unter Beweis gestellt und etwa einen Werkstattwagen, eine Feuerschale, eine Sitzbank oder gar einen Tisch gebaut. Nebst Holzskulpturen, einem Holzpalettenbett und einer Schaukelwaldbank hat ein Schüler ein Gartenhaus konstruiert. Einzelne Schüler restaurierten bereits bestehende Möbelstücke. Eine Schülerin entwarf eine eigene Handtasche. Wieder andere Schülerinnen und Schüler waren künstlerisch tätig. So wurden Fadenwandbilder, Aquarellbilder, Glasbilder und Makramee hergestellt. Technische Projekte waren ebenfalls beliebt. Schüler haben Mofas restauriert, einen Scooter mit Motor, eine Musikbox oder eine Drohne hergestellt. Auch ein Buch mit Wandervorschlägen war an der Ausstellung zu finden.

Diese Art nennt man Makramee. Bild: PD

Die Wertschätzung des Publikums sei denn nicht ausgeblieben: Es gab sehr viel Lob. «Ich bin beeindruckt von der Vielfalt und von der Originalität der Projekte. Unsere Schülerinnen und Schüler haben das ausgezeichnet gemacht. Alle Projekte zeigten eindrücklich, welches Potenzial in den Jugendlichen steckt und wie sehr sie es geniessen, für einmal einer selbstgewählten Idee nachzugehen. Hoffentlich können alle Jugendlichen diese positiven Erfahrungen in ihre Berufswelt mitnehmen», sagt Thomas Zberg, Schulleiter der Schule Schattdorf. (zgc)