Schattdorfer haben neuen Bürgerschreiber An der Versammlung der Bürgergemeinde Schattdorf wurden die Rechnungen 2018 einstimmig gutgeheissen. Toni Arnold tritt die Nachfolge von Beat Zgraggen als Bürgerschreiber an. Markus Zwyssig

Toni Arnold (links) wird neuer Bürgerschreiber in Schattdorf. Er tritt die Nachfolge von Beat Zgraggen an. (Bild: Markus Zwyssig, Schattdorf, 9. Mai 2019)

Hubert Gamma, Betriebsleiter im Forstrevier Bürglen-Schattdorf, konnte an der Bürgergemeindeversammlung am Donnerstagabend auf ein arbeitsreiches Jahr zurück blicken. Der Holzschlag im Lehntal konnte sehr gut abgewickelt werden, sagte Gamma. «Nach anfänglichen Diskussionen hat es sehr gut geklappt». Gut funktioniert habe das SMS-Info-Center. Er bedankte sich bei den Bewohnern auf dem Haldi für das entgegengebrachte Verständnis.

Gamma zeigte einen Film über die verschiedenen Arbeiten, die im vergangenen Jahr im Wald geleistet worden sind. Im Forstbetrieb wurden insgesamt 7990 Stunden gearbeitet. Die Jahresnutzung lag bei 1325 Kubikmetern Holz. Auch in diesem Jahr wird einiges unternommen zur Pflege des Schutzwaldes. Ein besonderes Augenmerk wird der Verjüngung und der Jungwaldpflege geschenkt. Wiederum will man verschiedene Arbeiten für Dritte ausführen. Auf dem Programm stehen Arbeiten für den Gewässerunterhalt, die Leistungsholzerei für das EWA, Arbeiten und Holzerei für Private sowie der Unterhalt der Waldstrassen und Waldwege. Adrian Zgraggen, Co-Präsident des Korporationsbürgerrats, bedankte sich bei Gamma und seinem Team für die geleistete Arbeit.

Rechnungen schliessen positiv ab

Verwalter Markus Arnold präsentierte die Zahlen. Die Rechnung der Bürgerverwaltung schliesst bei Einnahmen von 7624 Franken und Ausgaben von 4088 Franken mit einem Gewinn von 3536 Franken. Die Rechnung der Waldverwaltung weist bei einem Ertrag von 667'749 Franken und einem Aufwand von 653'310 Franken einen Gewinn von 14'438 Franken aus. Die anwesenden 30 stimmberechtigten Korporationsbürger hiessen an der Versammlung, die im Alters- und Pflegeheim Rüttigarten stattfand, alle Rechnungen einstimmig gut.

Bürgerschreiber Beat Zgraggen will sich beruflich neu ausrichten. Toni Arnold, Bürgerschreiber in Bürglen, wurde an der Versammlung zum Nachfolger gewählt. In Bürglen und Schattdorf sei vieles ähnlich, so Arnold. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass man die gute Zusammenarbeit im Forstrevier in Zukunft noch vertiefen könne. Arnold betonte auch:

«Ich hoffe, dass wir in Zukunft in Bürglen und Schattdorf Synergien besser nutzen können.»

An der Versammlung wurde darüber orientiert, dass der Korporationsnutzen dieses Jahr noch ausbezahlt wird. In Schattdorf ist das am 26. und 28. November der Fall. Gemäss dem Beschluss der Korporationsgemeinde auf dem Lehn in Altdorf wird es ab kommendem Jahr neu Bürgeraktionen geben. Am 28. November findet in Schattdorf die nächste Bürgergemeindeversammlung statt.