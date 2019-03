Schattdorfer machen die Fasnacht zur Kür Mit ihren ausgefallenen Wagen bewiesen die 24 Gruppen am Schattdorfer Umzug nicht nur viel Fantasie, sondern auch eine gehörige Portion Mut – sorgten einige von ihnen doch für sportliche und andere Höhepunkte. Carmen Epp

Nachdem Petrus die fünfte Jahreszeit am Freitag kurzzeitig ins Wasser fallen liess, lieferte er am Samstag den Schattdorfern prächtiges Fasnachtswetter: Bei Sonnenschein und unter fast wolkenfreiem Himmel konnten sich die 24 Gruppen am grossen Umzug von ihrer besten Seite zeigen.

Einigen der Umzugsteilnehmer kam das fast schon frühlingshafte Wetter nur allzu recht, hatten ihnen das Sujet eine doch eher sommerliche Verkleidung beschert.

Sportler zeigen Haut und viel Körpereinsatz

So stiegen etwa die Mitglieder des Schwingklubs Schattdorf für den Umzug in Bademodenkostüme mit Sixpack und Stringtanga. Für ihre Inszenierung des Red Bull Cliff Diving in Sisikon hatte die Gruppe keine Kosten und Mühen gescheut und ihre Sprungkünste auf dem originalgetreu nachgebauten Schauplatz zum Besten gegeben. Auch beim Wagen des Turnvereins Schattdorf ging es hitzig zu und her: Einige Mitglieder inszenierten das Motto «Hitzesummer 2018» nur mit Badekappe und Bikini bekleidet. Und die Ringerriege liess bei ihrer Suche nach dem Supertalent gar Synchronschwimmer viel Bein zeigen.

Noch mehr Haut zeigten die Macher der letzten Nummer: die Aktiven des FC Schattdorf. Auf dem wohl längsten Wagen des Umzugs zeigten die Fussballer ihre muskulösen Oberschenkel in Netzstrümpfen, bedeckt von kurzen Kleidchen und hochhackigen Stiefeln. An Stangen tanzend nahmen sie so die inzwischen wieder geschlossene «Impuls Bar» in Altdorf auf die Schippe, während hinten ein paar als Muskelprotze verkleidete Männer mit Hanteln und Crosstrainer auf die Vergangenheit der ominösen Bar aufmerksam machten. Während die einen Teilnehmer dem Publikum lediglich schöne Augen machten, wurde der eine oder anderen Zuschauer gar für ein Bad in den Whirlpool geladen. Und auch sonst wurde das Publikum oft ins Wagengeschehen eingebunden.

FCS-Altsenioren parodieren den UKB-Videoservice

Neben den sportlichen und schlüpfrigen Sujets kamen auch politische Themen nicht zu kurz. So bauten die FC Schattdorf Altsenioren ein UKB-Gebäude nach, um den Videoservice aufs Korn zu nehmen. Und «die Ökologischen» brachten mit viel Rauch und Motorenlärm das Dieselverbot aufs Parkett.