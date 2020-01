Schattdorfer starten eine Gemeinde-Petition Politiker, Unternehmer und Bürger haben sich zur Interessengemeinschaft «WOV für alle» zusammengeschlossen. Sie wollen, dass die Gotthardstrasse direkt über den neuen Kreisel erschlossen wird und gleichberechtigt zur Dorfstrasse befahrbar ist.

Die Dorfstrasse in Schattdorf lässt das Kreuzen von zwei Bussen nur schwer zu. Bild: PD

Für 19,8 Millionen Franken baut der Kanton Uri die neue West-Ost-Verbindung. «Die bilateral verhandelten Abmachungen zwischen Gemeinderat Schattdorf und Kanton Uri wurde den Urnengängern jedoch vorenthalten», heisst es in einer Mitteilung. So werde eine äusserst komplexe Linienführung am Kreisel Schächen dazu führen, dass in Schattdorf der Verkehr mehrheitlich durch die Dorf- und Adlergartenstrasse führen werde.

Eine grosse Gruppe von ehemaligen und aktuellen Landrätinnen und Landräten, ehemaligen Gemeindepräsidenten, Unternehmern sowie Bürgerinnen und Bürgern Schattdorfs haben sich zur Interessengemeinschaft «WOV für alle» zusammengefunden, um die gefassten Pläne in der Gemeinde zu stoppen und neu zu überdenken. Mit der Gemeinde-Petition wollen sie sich Gehör verschaffen und konstruktive Lösungen präsentieren. Sie fordern den Gemeinderat auf, die Vereinbarung zwischen Kanton und Gemeinde betreffend flankierender Massnahmen neu zu verhandeln.

Die Gotthardstrasse soll auch in Zukunft gleichberechtigt zur Dorfstrasse befahrbar sein. Bild: PD

Die Gotthardstrasse soll direkt über den Kreisel erschlossen werden und gleichberechtigt zur Dorfstrasse befahrbar sein. «Der Gemeinderat verzichtet auf das Ziel, den Durchgangsverkehr um 80 Prozent zu reduzieren, um alle Schattdorferinnen und Schattdorfer von der WOV profitieren zu lassen », heisst es in der Mitteilung. Durch diese Massnahmen werde die Sicherheit im Dorfkern erhöht, die Kosten für unnötige flankierende Massnahmen (Flamas) an der Gotthardstrasse reduziert und das Verkehrsaufkommen gleichmässiger verteilt.