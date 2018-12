Schattdorfer Schiesssportlerin reist an die EM Sandra Arnold hat sich im internationalen Wettkampf «Riac» für die Europameisterschaft in Kroatien qualifiziert. Paul Gwerder

Sandra Arnold aus Schattdorf wird die Schweizer Farben an der EM vom kommenden März vertreten. (Bild: Paul Gwerder, 25. Oktober 2018)

Anlässlich der «Shooting Masters» vom 17. und 18. November 2018 in Wil haben sich die beiden Urner Junioren Flavio Indergand und Sandra Arnold für den internationalen Wettkampf «Riac» in Luxemburg qualifiziert. Dieser fand vom 13. bis am 15. Dezember statt.

Die Einzelwettkämpfe dienten zugleich als Qualifikation für die 10-Meter-Europameisterschaften der Luftgewehrschützen im kroatischen Osijek, welche vom 16. bis 25. März 2019 stattfinden.

Happy-End folgt auf einen harzigen Start

Flavio Indergand hatte am ersten Wettkampftag mit einem etwas harzigen Start zu kämpfen. Mit seinen besten drei Passen mit 102,1, 104,0 und 104,2 zeigte er jedoch sein Potenzial auf. Mit insgesamt 609,1 Punkten verpasste er als Elfter den Final der acht Besten nur knapp und konnte dafür in Luxemburg wichtige Erfahrungen auf internationalem Parkett sammeln.

Auch Sandra Arnold gelang der Start nicht nach Mass. Jedoch zeigte die junge Schattdorferin mit Jahrgang 2004 ihr Kämpferherz und erreichte mit 612,2 Punkten den 18. Platz. Als Jüngste des Schweizer Teams lief es Arnold am zweiten Wettkampftag viel besser. Mit 622 Punkten erreichte sie den hervorragenden 6. Rang und qualifizierte sich somit für den Final. Zugleich übertraf sie mit diesem Resultat den vom Verband vorgegebenen Richtwert von 621,8 Punkten und qualifizierte sich damit für die Europameisterschaften in Kroatien.

Für Flavio Indergand lief es an diesem Tag nicht mehr so gut, konnte seine Bestleistungen nicht mehr abrufen. Er musste sich mit 598,3 Treffern und auf dem 17. Rang mit einem Platz im Mittelfeld zufriedengeben.

Flavio Indergand platzierte sich auf dem 17. Rang. (Bild: Paul Gwerder, 25. Oktober 2018)

Team Indergand-Arnold schiesst sich ins Mittelfeld

Flavio Indergand und Sandra Arnold als Urner Duo durften am vergangenen Samstag die Schweizer Farben im Mixed-Wettkampf als «Schweiz 3» vertreten. Leider gelang auch diesmal der Start nicht optimal. Als 12. platzierten sie sich im Mittelfeld der 24 gestarteten Teams.

Die Trainer des Urner Luftgewehr-Teams freuten sich, dass mit Sandra Arnold eine junge Urner Schützin mit grossem Potenzial die Schweizer Farben an der Europameisterschaft vertreten darf.

Die Schattdorferin ist mit Jahrgang 2004 noch sehr jung und kann somit noch viele Jahre in der Junioren-Abteilung schiessen. Seit diesem Sommer besucht Arnold die dritte Oberstufe der Sportschule in Kriens – eine Partner-Schule von Swiss Olympic. Bis zur Europameisterschaft wird sie noch weitere internationale Wettkämpfe bestreiten.