Schiesssport Amsteger und Erstfelder stehen vor herausforderndem Schützenjahr 2022 An der 14. GV der Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld schaute Präsident Bernhard Walker auf ein coronageprägtes Jahr zurück. Für ihre langjährige Arbeit in der Jagdmattkommission wurden Paul Zgraggen und Erwin Kehrli geehrt.

Die abtretenden Jagdmattkommissionsmitglieder Paul Zgraggen, Präsident (links), und Erwin Kehrli, Aktuar und Rechnungsbüro, wurden für ihre langjährige Arbeit geehrt. Bild: PD

Die Mitglieder der Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld trafen sich am Samstag im Restaurant Hirschen in Erstfeld zu ihrer 14. Generalversammlung nach der Fusion. Im Jahresbericht blickte Präsident Bernhard Walker auf ein mit vielen Einschränkungen geprägtes, aber vor allem unfallfreies und ansonsten in geordneten Bahnen abgelaufenes Schützenjahr zurück. Das Jagdmattschiessen und das Einzelwettschiessen konnten nicht durchgeführt werden. Die anderen Schiessanlässe verliefen zur Zufriedenheit der Teilnehmenden.

Besonders zu erwähnen gab es die Teilnahme am Eidgenössischen Schützenfest auf dem eigenen Stand und die Vereinsausflüge ans Wandelalpschiessen und ans Toggenburgische Landschiessen in Lichtensteig. Auf dem Rütli lieferte Georg Zgraggen das Höchstresultat der Urner und Andre Jaun sorgte mit dem Gewinn des Sektionsbechers für den krönenden Abschluss. Die Gruppe Kreuzegg vertrat erneut die Vereinsfarben schweizweit an diversen Schiessanlässen. Obwohl erst im August mit dem Besuch der auswärtigen Gruppenschiessanlässe gestartet werden konnte, landeten sie zweimal auf dem Podium. Am Schluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Helferinnen und Helfern, ohne die ein Schiessbetrieb gar nicht möglich wäre.

Edwin Gutjahr wird neuer Präsident der Jagdmattkommission

Die Generalversammlung bestätigte Präsident Bernhard Walker. Paul Zgraggen, Präsident der Jagdmattkommission, und Erwin Kehrli, Aktuar und Chef Rechnungsbüro, traten aus ihren Ämtern zurück, da das Jagdmattschiessen umstrukturiert wird. Die beiden wurden vom Vorsitzenden gebührend verabschiedet. Neu wird Edwin Gutjahr als Präsident die Geschicke der Jagdmattkommission zusammen mit dem Vorstand der Schützengesellschaft leiten.

Für den ins Jagdmattpräsidium gewechselten Edwin Gutjahr, der bisher als Rechnungsrevisor amtete, musste Ersatz gefunden werden. In der Person von Daniel Zgraggen konnte ein Nachfolger präsentiert werden. Die Versammlung wählte ihn einstimmig.

Keine Urnermeisterschaft, dafür Neuerungen beim Jagdmattschiessen

Im kommenden Vereinsjahr warten einige Herausforderungen auf die SG Amsteg-Erstfeld. So hofft man, dass die Schützengesellschaft wieder einmal das Jagdmattschiessen durchführen kann. Dieses erfährt im Jahr 2022 einige Neuerungen. Vor allem die Erfassung der Schützen sowie der Resultate wird neu aufgegleist. Die Urnermeisterschaft entfällt. Das Jagdmattschiessen wird für alle geöffnet, die dem SSV angehören. Dazu wird der Anlass auf dem Schützenportal veröffentlicht. Es gibt vier Kategorien, in welchen jeweils die ersten Drei eine Bargabe erhalten. Es wird kein Absenden mehr stattfinden.

Dann steht das Urner Kantonale Schützenfest auf dem Programm. Dazu gilt es erneut, den kantonalen Jungschützen-Gruppenfinal zu organisieren. Der Vereinsausflug wird die SG Amsteg-Erstfeld möglicherweise erneut nach Lichtensteig führen. Zu guter Letzt bedankte sich Präsident Walker Bernhard bei allen für das verflossene Vereinsjahr und wünschte allen ein erfolgreiches Schützenjahr 2022. (pd/RIN)