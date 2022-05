Schiesssport Losglück für Unterschächner Schützenpaar Bernadette Arnold und Daniel Kempf Am «Sie & Er-Schiessen Unterschächen» zählt in erster Linie die Geselligkeit.

Das Siegerpodest mit Marco Herger, Margrit Arnold (2.), Sieger Daniel Kempf und Bernadette Arnold sowie Silvan Kempf und Marlis Briker (3.). Bild: Susi Schuler (Unterschächen, 29. April 2022)

Beim «Sie & Er-Schiessen Unterschächen» gewinnen nicht immer die besten Schützinnen oder Schützen, denn nach dem Schiessen werden die Paare von einer Glücksgöttin zueinander gelost. Jahr für Jahr will man möglichst viele Damen in den Schiessstand locken. Am Freitagabend waren es 19, etwas weniger als beim letzten Wettkampf im Jahre 2019. Gefordert und gewertet werden drei Schüsse auf die Hunderterscheibe.

Das höchste Ergebnis der Damen erreichte Marlis Briker, Talbach, mit 243 Punkten vor Bernadette Arnold, Remsen, mit 242 und Margrit Arnold, Bielen, mit 232 Punkten. Die besten Ergebnisse der Herren lieferten Marco Herger und Kari Kempf mit je 274 Zählern, gefolgt von Albin Epp mit 268 Punkten.

Zwei Paare mit je 506 Punkten

Sämtliche 38 Schützinnen und Schützen werden am Schluss des Schiessens einander zugelost. Der Zufall wollte es, dass zwei Paare mit je 506 Punkten die Rangliste stürmten, sodass das bessere Damenergebnis über den Sieg entscheiden musste. So siegten Bernadette Arnold und Daniel Kempf hauchdünn vor Margrit Arnold und Marco Herger. Den dritten Platz auf dem Podest eroberten Marlis Briker und Silvan Kempf mit 490 Punkten. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit einem schönen Fleischstück belohnt und eine Tombola belebte den beliebten Anlass zusätzlich.