Schiesssport Nina Stadler siegt mit Maximumresultat am Nachtschiessen Die Urner Sportschützen zeigten sich am 6. Nidwaldner Nachtschiessen in Büren-Oberdorf erfolgreich. Nick Püntener dominierte im Kranzstich.

Trotz coronabedingter Verschiebung um ein Jahr verzeichnete das 6. Nidwaldner J+S Nachtschiessen 2021 in Oberdorf mit 150 Teilnehmern und 38 Gruppen eine grossartige Beteiligung. Mit dabei waren eine stattliche Truppe Kleinkaliber-Nachwuchsleute von den Sportschützen Uri.

Von links: Nina Stadler, Lynn Aregger und Dominique Stocker dominierten ihre Kategorie. Bild: PD

Das Feld der 31 liegend-frei schiessenden Jugendlichen der Jahrgänge 2005 bis 2008 dominierte im Kranzstich der 14-jährige Urner Nick Püntener mit 98 Punkten und zwar vor den punktegleichen Anina Hauri, Dagmersellen, und vor der 15-jährigen Vereinskameradin Laura Bissig.

Zehn blanke Zehner geschossen

Weil von den 150 Teilnehmern nur zwei Maximumresultate von 100 Punkten erreicht wurden, darf die Leistung von Nina Stadler besonders hoch eingeschätzt werden. Wie Festsieger und Spitzenschütze Patrik Lustenberger, KKS Büren-Oberdorf, schoss die Schweizer Meisterin von 2017 zehn blanke Zehner. Im Gabenstich bewies die 21-jährige Urnerin Céline Walker mit 292 Punkten (100, 96, 96) und dem fünften Rang ihre grossen Fortschritte. Sie erzielte nur einen Punkt weniger als Schweizermeisterin Petra Lustenberger.

In der Festsieger-Konkurrenz (Kranz und Gabenstich) belegte Nina Stadler hinter der Nidwaldnerin Lynn Aregger den stolzen zweiten Rang. Ferner: Helena Epp (10.), Leonie Zurfluh (11.), Elia Imholz (13.). In der Kategorie der Jahrgänge 2005 bis 2008 überraschte die 15-jährige Urnerin Laura Bissig mit dem dritten Platz, punktegleich mit dem zweitklassierten Jonas Keller, Glattfelden. Der Sieg ging hier an Anina Hauri, Dagmersellen. Die weiteren Resultate der Urner Sportschützen: Nick Püntener (6.), Jennifer Bissig (8.) und Fynn Schnellmann (18.). (pd/RIN)