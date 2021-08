Schiesssport Seedorfer Jungschützen qualifizieren sich für den Schweizerischen Gruppenfinal Der Nachwuchs der SG Seedorf dominierte am Kantonalen Jungschützen-Gruppenfinal. Am 18. September geht's für die Seedorfer nun nach Emmen.

Die Gruppensieger der SG Seedorf; von links: Lukas Frei, Jesse Arnold, Leonie Zurfluh und Robin Zurfluh. Bild: PD

Am Samstag trafen sich die 12 Jungschützen-Gruppen, welche sich anlässlich vom Kantonalen Jungschützen-Wettschiessen in Spiringen für den Final qualifizierten, in der Schiessanlage der SG Amsteg-Erstfeld zum Kantonalen Jungschützen-Gruppenfinal ein. Felix Zurfluh dankte anlässlich vom Absenden den Organisatoren der Schützengesellschaft Amsteg-Erstfeld für das Gastrecht in ihrem Stand und für die perfekte Organisation. Am Gruppenfinal hatten die Gruppen, bestehend aus vier Jungschützen und Jungschützinnen, in zwei Durchgängen je drei Probeschüsse, sechs Schuss Einzelfeuer und vier Schuss Seriefeuer auf die 10er-Scheibe abzugeben.

Im ersten Durchgang setzte sich die Gruppe der SG Seedorf mit 345 Punkten klar an die Spitze, gefolgt von der Gruppe Spiringen 1 mit 333 Punkten und Sisikon 1 mit 329 Punkten. Auch im zweiten Durchgang schossen die Jungschützin und die Jungschützen von Seedorf wieder das Höchstresultat mit 346 Punkten und gewannen somit den Kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal mit 691 Punkten.

Spiringen schaffte es auf den zweiten Platz

Mit 341 Punkten im zweiten Durchgang festigte sich die Gruppe Spiringen 1 den zweiten Platz mit 674 Punkten. Um den dritten Platz entstand ein enger Wettkampf. Die Gruppe Altdorf 1 drehte im zweiten Durchgang gewaltig auf und legte starke 343 Punkte vor, wobei Simone Epp mit 96 Punkten das beste Einzelresultat des Tages schoss. Schlussendlich mussten sie aber, um einen Punkt, der Gruppe Sisikon 1 mit 661 Punkten den Vortritt lassen.

Mit dem Sieg am Kantonalen JS-Gruppenfinal qualifizierte sich die Gruppe der SG Seedorf, in der Zusammensetzung von Jesse Arnold, Lukas Frei, Leonie Zurfluh und Robin Zurfluh, für den Schweizerischen Gruppenfinal im Emmen vom 18. September 2021. Die Jungschützinnen und Jungschützen der drei erstklassierten Gruppen durften beim Absenden je eine Kranzkarte in Empfang nehmen und die Erstplatzierten einen Zinnbecher. (pd/RIN)