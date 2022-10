Schiesssport Unterschächen dominiert Freundschaftsschiessen gegen Spiringen Die SG Unterschächen gewinnt die Sektionswertung klar und landete auch Mehrfachsiege im Auszahlungsstich und im Sektionsstich.

Am Freundschaftsschiessen der beiden befreundeten und äusserst aktiven Schützengesellschaften Spiringen und Unterschächen geht es normalerweise sehr eng zu und her. Diesmal war aber Unterschächen in allen Belangen dominierend.

Das Treffen hat sportlich und auch gesellschaftlich einen hohen Stellenwert unter den Schützen. Nachdem Unterschächen den Wanderpreis im Jahr 2018 gewann, wechselte der Sieger regelmässig ab: 2019 gewann Unterschächen, 2021 Spiringen. Im Jahr 2020 verhinderte die Pandemie das kameradschaftliche Treffen. Bereits bei den Teilnehmerzahlen mit 33 zu 27 und auch bei der Kranzkartenquote mit 84,84 zu 81,48 Prozent dominierte Unterschächen.

In der Sektionswertung gab es eine überraschend klare Differenz: Unterschächen erreichte 56,3 und Spiringen 54,9 Punkte. In der Einzelwertung gab es einen Unterschächner Dreifachsieg. Marco Herger siegte mit 58 Punkten vor Josef Arnold, Holzerbergli, mit ebenfalls 58 Punkten und der überraschenden Jungschützin Janine Arnold mit 57 Punkten. Bei den Spirgner Schützen war Jungschütze Silvan Gisler mit 56 Punkten überraschend bester Akteur, und nicht weniger als fünf Unterschächner Schützen erreichten ebenfalls 56 Punkte.

Heinz Bissig hauchdünn vor Mario Gisler

Auch im Auszahlungsstich nutzten die Unterschächner Schützen den Heimvorteil zu einem Vierfachsieg. Mit 375 Punkten gewann Heinz Bissig hauchdünn vor Mario Gisler mit 374, Hardy Bissig mit 371 und Xaver Briker mit 368 Punkten. Erst Heidi Bissig unterbrach die Unterschächner Dominanz mit 365 Punkten und Rang 5 in der Wertung. Der Spirgner Präsident Dani Baumann erreichte 353 Punkte und Rang 9 in der Endabrechnung. Damit gewann Heinz Bissig ein weiteres Mal den Schinken, der von der Ürmetzg AG gestiftet wurde.

An was es gelegen hat, dass die SG Spiringen nicht auf Touren kam, bleibt ein Rätsel. Vielleicht haben die Spirgner Schützen am Vorabend zu lange ihre Erfolge am Ausschiessenabsenden gefeiert.