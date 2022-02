Schiesssport Urner Luftgewehrteam holt Meistertitel Das Urner Juniorenteam gewinnt die Schweizer Mannschaftsmeisterschaften mit einem Vorsprung von 1,1 Punkten.

An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften Luftgewehr 10 Meter 2021/22 konnten zwei Juniorenteams teilnehmen. In den Vorrunden qualifizierte sich das Team Uri 1 in der Nationalliga A. Bei diesen Meisterschaften gab es fünf Runden, welche alle auf der Indooranlage im Schützenhaus Altdorf durchgeführt wurden. Mit dem vierten Rang hinter Winistorf, Altendorf und Nidwalden und noch vor Dagmersellen und Wettingen qualifizierte sich das Urner Nachwuchsteam für den Final, welcher durch die Nidwaldner Luftgewehrschützen in Stans am vergangenen Samstag durchgeführt wurden.

Sie haben allen Grund zum Feiern (hinten von links): Silvan Zgraggen, Jennifer Bissig, Leonie Zurfluh und Silas Stadler. Vorne von links: Carlo Wipfli, Nick Püntener und Sandra Arnold. Bild: PD

Aufgrund dessen, dass die Meisterschaftsrunden klar durch Winistorf, Altendorf und Nidwalden dominiert wurden, hofften Trainer Adi Arnold und Nachwuchschef Beat Stadler trotzdem auf eine Medaille in Stans, sofern alles optimal läuft. Nach einem klaren Sieg gegen Dagmersellen stiegen die Hoffnungen auf einen Finaleinzug der besten vier Teams. Auch im zweiten Duell gewannen die Urner mit Sandra Arnold, Jennifer Bissig, Silas Stadler, Carlo Wipfli, Silvan Zgraggen und Leonie Zurfluh gegen das favorisierte Team und Altendorf, den Meister von 2020, und zogen damit überraschend klar in den Meisterfinal ein.

Urnerinnen und Urner zeigten sich nervenstark

Aufgrund dieser Leistung hofften nun alle Verantwortlichen auf eine Medaille. In beeindruckender Manier starteten die sechs Urner Athleten den kommandierten Final über 10 Schüsse in je 50 Sekunden und zeigten ihre Medaillen-Ambitionen gleich zu Beginn. Beflügelt von diesem guten Start steigerten sich das Urner Nachwuchsteam und übernahm ab dem dritten Finalschuss sogar ganz knapp die Führung. Vor dem letzten Final-Schuss war die Spannung förmlich zum Explodieren nahe, schossen doch die sechs Athleten von Winistorf mit vier 10er- und zwei 9er-Wertungen sehr stark aus. Die Urner zeigten jedoch starke Nerven und konnten einen Vorsprung von 1,1 Punkten ins Ziel retten und gewann Gold vor den favorisierten Winistorf, Nidwalden und Altendorf. Entsprechend gross waren die Freude und der Jubel bei den Athleten wie auch beim Betreuerteam.

Dass sich die Nachwuchsförderung auszahlt, zeigte sich auch immer mehr bei der Urner Elite, indem die Junioren ab Alter 20 in die Elite-Mannschaften integriert werden. Aufgrund dessen qualifizierte sich die erste Mannschaft für die Aufstiegsrunde. Trotz beachtlicher Ergebnisse durch Fabio Wyrsch, Nina Stadler, Paul Wyrsch, Adi Arnold, Beat Stadler, Kilian Imholz, Fynn Schnellmann und Marc Odermatt fehlte gegen Kantonsnachbar Glarus viel zum Gewinn. Knapper fiel die Entscheidung gegen Ebnat-Kappel aus. Damit schieden sie in der Vorrunde aus und bleiben in der Nationalliga B. Jedoch sammelte das Urner Team wertvolle Erfahrungen für die zukünftigen Aufstiegsrunden.

Einen Tag nach dem Meistertitel durften sechs Urner Nachwuchsathleten am Wintermeisterschaftsfinal in Stans teilnehmen, nachdem sie sich über drei Heimprogramme qualifizieren mussten. Diese Finals haben die Wintermeisterschaft attraktiv gemacht. Nicht nur das Publikum wird besser unterhalten, die jungen Schützinnen und Schützen haben drei Wochen vor den Schweizer Meisterschaften die Gelegenheit, ihre Form zu testen. Und das taten sie in Stans in allen drei Kategorien – mit Nervenkitzel auch für das Publikum. Bei den Junioren U17 durften Fynn Schnellmann, Marc Odermatt und Carlo Odermatt erstmals wertvolle Erfahrungen sammeln und klassierten sich auf den Rängen 17, 32 und 43 unter 55 Athleten.

Bronze für Silas Stadler am Wintermeisterschaftsfinal

In der Kategorie U21 der Juniorinnen zeigte Leonie Zurfluh eine sehr gute Leistung im Vorprogramm und qualifizierte sich als Achte für den Meisterfinal der besten acht Athleten. Im Final zeigte sie nochmals ihre Klasse und konnte sich im kommandierten Final auf den fünften Rang hervorarbeiten. Noch besser lief es Silas Stadler aus Schattdorf bei den Junioren der Kategorie U21. Nach einem harzigen Start fing er sich hervorragend auf und qualifizierte sich klar für den Meisterfinal.

An der Spitze lieferten sich Oliver Wettstein, Lars Allenbach und Silas Stadler ein Duell um die Medaillen. Kurzzeitig übernahm Stadler sogar die Führung, bevor die übrigen beiden Athleten davonzogen. Schlussendlich gewann Silas Stadler verdient die Bronzemedaille hinter dem Goldmedaillengewinner Oliver Wettstein (ZH) und Lars Allenbach (BE). Silvan Zgraggen aus Erstfeld rundete das gute Ergebnis der Urner mit Rang elf ab.

Nachwuchsförderung zahlt sich aus

«An den Meisterschaften zeigte sich, dass die Juniorinnen und Junioren auf konstant hohem Niveau schossen», so Trainer Adi Arnold. «Eine gute Nachwuchsförderung mit einer breiten Basis hat sich wieder ausbezahlt.» Zum tollen Abschneiden trage auch der gute Zusammenhalt im Team bei. (pd/RIN)