Schiesssport Urner Nachwuchs zeigt sich treffsicher Am Schweizer Jugendfinal in Gewehr und Pistole haben 200 Schützinnen und Schützen teilgenommen. Bei den Urner Teilnehmenden überzeugte Carlo Wipfli mit einem Spitzenergebnis.

Sieben Urner Schützinnen und Schützen haben am Final teilgenommen (von links): Silja Arnold, Nick Püntener, Moritz Raab, Carlo Wipfli, Fynn Schnellmann und Marc Odermatt. Bild: PD

Die besten Nachwuchs-Schützinnen und Nachwuchs-Schützen haben sich am Schweizer Jugendfinal in der Luzerner Indoor-Schiessanlage auf der 10-Meter-Anlage gemessen. Wie es in einer Mitteilung heisst, müssen sich die Teilnehmenden für den Final über die Regiofinals qualifizieren. Aus Uri qualifizierten sich die Gewehrschützen Silja Arnold, Moritz Raab, Carlo Wipfli, Nick Püntener, Marc Odermatt und Fynn Schnellmann sowie bei den Pistolenschützen Alexandra Schultz.

Die Gewehr- und Pistolen-Jugendtage sind polysportiv aufgebaut, da Schiessen viel mit Kondition, Koordination, Konzentration, mentaler Stärke und Körperbeherrschung zu tun habe. Je jünger, desto mehr zählen die Resultate aus den fünf Disziplinen Treppensteigen, Sprung aus dem Stand, Zielwurf, Laufen auf mobilen Kissen und Prellball fürs Endergebnis. Allein bei den Ältesten fallen die polysportiven Disziplinen weg. Auffallend sei, dass die Besten am Gewehr auch in den polysportiven Disziplinen zu den Besten gehören.

Carlo Wiplfi erreicht den vierten Rang

Für die meisten jungen Urner Teilnehmenden war es bereits ein grosser Erfolg, sich für den Jugendfinal zu qualifizieren und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln. Für ein absolutes Spitzenergebnis sorgte Carlo Wipfli bei den Gewehrschützen in der Kategorie U15 stehend frei. Mit den Passen 93 und 91 sowie einem sehr guten polysportiven Ergebnis positionierte er sich auf dem 3. Zwischenrang und qualifizierte sich somit für den Final der besten 8. Auch im kommandierten Final startete Carlo sehr stark und übernahm gleich die Führung in den ersten 10 Schüssen, danach steigerten sich jedoch die übrigen Athleten sehr stark und so verpasste er die Bronzemedaille mit dem 4. Platz nur ganz knapp. Silja Arnold und Moritz Raab haben wie Carlo Wipfli erst gerade mit dem Schiesssport in der Position stehend frei in der laufenden Wintersaison gestartet. Anlässlich des Finals konnten sie ihre Leistungen bestätigen und platzierten sich auf den Rängen 21 (Silja) und 30 (Moritz).

Bei den Gewehrschützen in der Kategorie U17 konnten die Urner Teilnehmenden nicht ganz vorne mitmischen. Fynn Schnellmann erzielte mit dem 26. Rang das beste Ergebnis. Marc Odermatt und Nick Püntener sammelten ebenfalls wertvolle Erfahrungen und platzierten sich auf den Rängen 31 und 32.

Als einzige Pistolenschützin qualifizierte sich Alexandra Schultz für den Final in der Kategorie U13 stehend mit fester Auflage. Es war ihr erster grosser Wettkampf. Trotzdem konnte sie ihre Trainingsleistungen bestätigen. Leider liess sie im anschliessenden polysportiven Bereich den einen oder anderen Punkt liegen und klassierte sich auf dem 15. Rang. (cn)