Bussen wegen Schiri-Mangel: Urner Vereine gehen neue Wege

Die Rekrutierung von Neu-Schiedsrichtern, ist nicht nur im Kanton Uri ein Problem, das weiss Beat Dittli bestens. Er ist Präsident der Schiedsrichterkommission des Innerschweizer Fussballverbandes und somit «höchster» Schiedsrichter der Zentralschweiz. «Die Schiedsrichter-Knappheit ist ein schweizweites Phänomen», sagt Dittli. «Leider machen sich Vereine in dieser Hinsicht kaum Gedanken und werden erst dann aktiv, wenn sich die Bussen auf mehrere Tausend Franken belaufen.» Er nimmt deshalb die Fussballklubs in die Pflicht. «Es werden immer mehr Mannschaften zum Spielbetrieb angemeldet, die Rekrutierung der Schiedsrichter wird aber aussen vor gelassen.» Finanzieller Anreiz könnte kontraproduktiv wirken Die Zentralschweiz verfügt zur Zeit über 480 Schiedsrichter. «Was auf dem Papier nach sehr viel aussieht, ist in der Wahrheit ein Gradmesser, dass wir Wochenende für Wochenende alle Spiele besetzen können.» Falls einmal zu wenige Unparteiische zu Verfügung stehen würden, müssten Spiele abgesagt werden, so Dittli. Schlaflose Nächte würde er deswegen keine haben: «Vielleicht würde dadurch sogar ein Umdenken bei den Vereinen wie auch bei allen Fussballfans stattfinden, welche das Gefühl haben, mehr vom Regelwerk zu verstehen als die ausgebildeten Schiedsrichter», kritisiert er. Die Frage, wie man das Schiedsrichteramt schmackhafter machen könnte, ist laut Dittli schwer zu beantworten. Ein Ansatz sei, den Schiedsrichtern eine höhere Pauschale pro Spielleitung auszubezahlen. «Dies führt jedoch nicht dazu, dass wir die richtigen Schiedsrichter erhalten, sondern wohl nur diejenigen, welche es des Geldes wegen machen.» Als letzte Massnahme sei sogar eine Streichung von Mannschaften aus dem Spielbetrieb möglich, wenn ein Verein über mehrere Jahre zu wenig Schiedsrichter meldet. Dies tun bereits andere Schweizer Verbände. (pz)