Schnappschüsse aus Uri gesucht: Senden Sie uns Ihre schönsten Sommerbilder Die «Urner Zeitung» veröffentlicht bis im August wieder die originellsten Sommerbilder aus dem Urnerland.

5 Bilder 5 Bilder Murmeli, gesehen in der Umgebung Sewenalp / Meiental. Bild: Marianne Schmid (6. Juli 2020)

(rin) Sommerferien im Ausland werden heuer wohl eher die Ausnahme als die Regel sein. Das bietet mehr Gelegenheit, die einheimischen Landschaften und Schönheiten der Natur zu erkunden – und die Möglichkeit, diese mit der Kamera festzuhalten. Die «Urner Zeitung» sucht auch in diesem Jahr wieder die schönsten, witzigsten oder überraschendsten Sujets und Sommerbilder aus Uri. Manch ein Wanderer entpuppte sich in den vergangenen Jahren dabei schon als Topfotograf.

Auf dem Onlineportal der «Urner Zeitung» unter go.luzernerzeitung.ch/leserbilder können diese bis im August hochgeladen und mit der Leserschaft geteilt werden. Mit etwas Glück – und fotografischem Geschick – erscheint das Bild dann auch in der gedruckten Ausgabe. Falls dies der Fall ist, erhält die Fotografin oder der Fotograf ausserdem dafür ein Honorar. Die Bilder mit den genauen Angaben zum Sujet können auch per Mail an redaktion@urnerzeitung.ch gesendet werden.