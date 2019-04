Video Schneerutsch verschüttet Klausenstrasse Am Donnerstagabend löste sich Neuschnee ob der Klausenstrasse zwischen Trudelingen und Witterschwanden.

(fis)

Am Donnerstagabend löste sich eine grosse Menge Neuschnee an den steilen Hängen oberhalb der Klausenstrasse in der Schroten zwischen Trudelingen und Witterschwanden. Die Strasse wurde Meterhoch auf einer Länge von rund 50 Metern verschüttet. Am Freitagmorgen war die Strasse wieder einspurig befahrbar.