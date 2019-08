Schöllenen wird am Samstagmorgen kurzzeitig gesperrt Wegen einer Sportveranstaltung kommt es am Samstag auf der Schöllenenstrasse zu Verkehrsbehinderungen.

Themenbilder zu der Baustelle/ Erneuerung/ Instandsetzung der Schöllenen (Göschenen- Andermatt).



Fotografiert am 10. Juli 2015 in Andermatt

(NeueLZ/Manuela Jans)







(pd/pz) Am kommenden Samstag, 24. August, findet in Andermatt das Swiss Cycling Alpenbrevet 2019 statt. Dabei handelt es sich um eine Radtour mit 3000 Velofahrerinnen und Velofahrer. Sämtliche Teilnehmer starten am frühen Morgen in Andermatt und fahren auf verschiedenen Routen über diverse Alpenpässe zurück nach Andermatt. Damit die Sportveranstaltung gefahrlos durchgeführt werden kann, muss mit kurzzeitigen Strassensperrungen sowie Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Schöllenenstrasse zwischen Andermatt und Göschenen sowie die Kantonsstrasse zwischen Göschenen und Wassen muss am Samstag ab 6.30 bis zirka 7.20 Uhr kurzzeitig gesperrt werden. Wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri hervorgeht, werden die Strassenabschnitte nach der Durchfahrt der Teilnehmer bald als möglich wieder für den Strassenverkehr freigegeben.

Während des ganzen Tages muss auf den Alpenpässen sowie im Raum Andermatt mit einer erhöhten Anzahl Radfahrer gerechnet werden. Die Polizei weist darauf hin, die Verkehrsmeldungen zu hören und sich an die Mitteilungen der Polizei sowie der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz zu halten, und die örtlichen Signalisationen und Weisungen der Verkehrsdienste sowie der Polizei zu beachten.