SChule Ein Leitfaden soll Urner Lehrpersonen beim Verdacht auf Misshandlung unterstützen Seit 2019 gilt eine verstärkte Meldepflicht für pädagogisches Personal bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. Ein neuer Leitfaden unterstützt die Schulen im Umgang mit diesem komplexen Thema.

Verdacht auf Misshandlung zu Hause: Eine Situation, mit der wohl keine Lehrperson gerne konfrontiert ist. Doch sie kommt vor. Im vergangenen Schuljahr hat sich beispielsweise die Kantonale Fachstelle Kinderschutz mit 35 Fällen auseinander gesetzt. Wird ein Kind geschlagen? Sexuell missbraucht? Oder psychisch fertig gemacht? Wenn Lehrpersonen diesen Verdacht schöpfen, sind sie verpflichtet zu handeln – seit 2019 per Gesetz. Das ist Teil ihrer Sorgfaltspflicht. Keine einfache Sache, denn wer will schon in Kauf nehmen, dass man Eltern zu Unrecht beschuldigt?

Begriff ist sehr breit

Für solche Situationen steht Urner Lehrpersonen künftig ein neuer Leitfaden zur Verfügung. Dieser ergänzt das bisherige Krisenkonzept, das seit 2013 besteht. «Der Leitfaden macht den Einzelfall nicht weniger tragisch», stellt David Zurfluh, Leiter des Amts für Volksschulen, klar. «Aber er ist ein Werkzeug, mit dem solche Situationen besser bewerkstelligt werden können.» Der Begriff der Kindeswohlgefährdung sei sehr breit und umfasse verschiedene Formen, Ausprägungen und Schweregrade. Im Leitfaden sind klare Ablaufschemata und auch zivilrechtliche Aspekte aufgeführt.

Die Lehrpersonen sind allerdings nicht auf sich alleine gestellt. Bei einem ersten Verdacht spreche man sich mit der Schulleitung ab. Gemäss dem Leitfaden wird dann nach einem Ampelsystem vorgegangen. So kann in einem weniger schweren Eskalationsschritt die Fachstelle Kinderschutz des Schulpsychologischen Dienstes kontaktiert werden, während später die Kinderschutzgruppe beigezogen werden kann, der auch Vertreter der Jugendanwaltschaft und eine Kinderärztin angehören. Bis zu dieser Stufe wird versucht, die Eltern zu konfrontieren und allenfalls mit ihnen zu arbeiten. Zeichnet sich aber ab, dass die Eltern nicht kooperativ sind, oder sich ein anfänglicher Verdacht erhärtet, wird schliesslich die Kesb eingeschaltet. «Diese Grenze ist selten ganz klar», weiss David Zurfluh. «Als Schule gibt es keinen richtigen Zeitpunkt, denn für betroffene Eltern kommt eine solche Gefährdungsmeldung meistens zu früh. Wenn dann etwas passiert, hat man als Schule zu spät reagiert.» Auch hier soll der Leitfaden für Orientierung sorgen.

Lehrpersonen werden eingeführt

Es sei wichtig, dass man als Lehrperson die wesentlichen Punkte im Leitfaden kenne, bevor man mit einer Situation konfrontiert sei. Deshalb wird die Bildungsdirektion den Schulleitern diesen im Februar vorstellen und sich um die Einführung bei den Lehrpersonen kümmern. Beispielsweise an Schulentwicklungsnachmittagen soll dies thematisiert werden.

Der Leitfaden diene aber nicht nur den Schulen, sagt David Zurfluh. Die Erstellung habe auch die Rollenbilder sämtlicher involvierter Stellen geschärft. Entwickelt wurde der Leitfaden in Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), der Kantonspolizei Uri, dem Amt für Volksschulen und einer Vertretung der Urner Schulleitungen sowie der kantonalen Kindesschutzgruppe und der kantonalen Gruppe Gewaltprävention.

Involvierte haben ihre Rollen akzeptiert

Der Leitfaden ergänzt das «Kantonale Konzept zur Bewältigung von Krisen an den Schulen des Kantons Uri», welches der Erziehungsrat im Jahr 2013 für alle Volksschulen im Kanton Uri als verbindlich erklärte. Damit soll sichergestellt werden, dass im Krisenfall schnell und richtig gehandelt wird und die Zusammenarbeit zwischen allen involvierten Stellen koordiniert abläuft. Dieses habe sich in der Praxis bewährt. Nachdem die Involvierten mit ihren Rollen einverstanden waren, konnte der Erziehungsrat am 25. November den neuen Leitfaden als verbindlichen Bestandteil des Krisenkonzepts beschliessen.