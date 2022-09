Erstfeld Michele Paganini nimmt neu im Schulrat Einsitz Der freigebliebene Sitz im Schulrat Erstfeld konnte am ordentlichen Wahlgang vom 25. September vergeben werden.

«Für die Gesamterneuerungswahlen in den Gemeinderat und Schulrat (Amtsdauer 2023/2024) hat der Gemeinderat am 16. Mai die Weisungen für die Durchführung von ‹stillen Wahlen› erlassen.» So beginnt die Medienmitteilung der Gemeinde Erstfeld vom Freitag. In dieser verkündet die Gemeinde, dass Michele Paganini neu in den Schulrat gewählt wurde.

Michele Paganini ist neu im Schulrat. Bild: PD

Am 1. Januar 2023 wird Paganini (FDP Die Liberalen Erstfeld) sein Amt antreten. Der zweifache Familienvater ist heute als Bundesangestellter bei der Kdo Ter Div 3 in Altdorf tätig.

Innert der festgesetzten Frist bis 8. August wurden von den Erstfelder Ortsparteien sieben Wahlvorschläge eingereicht. An der Sitzung vom 16. August hat der Gemeinderat die «stille Wahl» vorgenommen und die nominierten Personen als gewählt erklärt. Bei den Mitgliedern des Schulrates sind weniger Kandidatinnen und Kandidaten nominiert worden, als Sitze zu besetzen sind. Für die Wahl eines Mitgliedes des Schulrates wurde der ordentliche Wahlgang fortgesetzt. Die Urnenwahl fand am 25. September statt. (kba/pd)