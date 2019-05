Urner Christlichsoziale sehen den Schutz der Armen unter Druck Die Union der Christlichsozialen Uri kritisiert die aktuelle Tendenz in der Politik, auf dem Rücken der Armen zu sparen. Trotzdem zieht sie nach dem Jahr 2018 ein positives Fazit.

Die UCS Uri blickt an der Delegiertenversammlung vom 16. Mai auf ein spannendes Jahr zurück. (Bild: PD)

(pd/jb) Traditionsgemäss eröffnete der Präses der Katholischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbewegung (Kab), Viktor Hürlimann, am Donnerstag, 16. Mai, die Delegiertenversammlung der Union der Christlichsozialen (UCS) Uri im «Triff Altdorf». Der «Bruch der Generationen, der den Generationen niemals gedient hat», stand im Mittelpunkt. Der Schlusssatz «Wenn der junge Mensch wüsste, und der Alte könnte, gäbe es nichts, was man nicht tun würde», regte zum Nachdenken an.

Regierungsrat Urban Camenzind dankte der UCS Uri für das aktive Mitwirken an der Gewerbeausstellung «Uri 18». Das soziale Engagement der UCS Uri sei sehr wertvoll und nicht selbstverständlich. Wenig Verständnis zeigte er für die Tendenz, nicht miteinander zu reden und Kompromisse zu schliessen. Es sei daher wichtig, die christlich-soziale Haltung zu pflegen.

«Das ist ein Bekämpfen der Armen statt der Armut»

UCS-Präsident Hans Gisler analysierte das politische Denken des vergangenen Jahrs und kam zum Schluss, dass viele Politiker auf Kosten der Armen sparen. So habe der Nationalrat im Frühjahr 2018 etwa bei den Ergänzungsleistungen gespart. Der Kanton Bern hätte generell den Grundbedarf bei der Sozialhilfe gesenkt und andere Kantone würden nachziehen. «Das ist ein Bekämpfen der Armen, statt der Armut.»

In die gleiche Richtung ziele das vorgezogene nationale Gesetz, das die Invaliden- und Unfallversicherung sowie die Ausgleichs- und Krankenkassen ermächtigt, ihre Kunden zu bespitzeln. Und die Sozialhilfe komme zum Handkuss, weil die Arbeitslosenversicherung die Bezugsdauer gekürzt hätte. «Wer so spart, der spart am falschen Ort», kommt er zum Schluss.

Verantwortungsbewusste Zusammenarbeit nötig

Zudem würden neue Technologien den Ein- oder Wiedereinstieg besonders bei älteren und weniger gut ausgebildeten Arbeitnehmern erschweren. Ausbildung und Beratung seien wichtig, aber auch die Bereitschaft der Arbeitgeber für neue Arbeitsmodelle.

Aus der Sicht der UCS ist eine verantwortungsbewusste Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Politik nötig. Diese Forderung gelte nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Uri. Die UCS Uri biete Hand für menschengerechte Lösungen. Sie hofft, dass sich auch auf politischer Ebene etwas in diese Richtung bewegt. Was noch nicht ist, das könne noch werden.

Podiumsgespräch an der «Uri 18» war ein Höhepunkt

Hans Gisler wurde als Präsident, Heidi Jauch als Redaktionsteammitglied, Hans Gnos als Kassier, Lisbeth Zurfluh und Ursi Zgraggen als Revisorinnen sowie ein Mitglied der Kab, das vor Ort und themenbezogen bestimmt wird, gewählt.

Den Jahresberichten von UCS, Travail Suisse, Kab und dem «Sozialen Weg» kann entnommen werden, dass zurzeit ein breites Bildungsangebot zur Verfügung steht. Aber auch die geselligen und religiösen Erlebnisse kommen nicht zu kurz. Die nachfolgenden Auszüge vermitteln einen Einblick in das vielseitige Wirken:

Die UCS hat an der Gewerbeausstellung «Uri 18» ein Podiumsgespräch durchgeführt, das darauf Antwort geben soll, welche Rolle der Mensch im wirtschaftlichen Denken und Handeln spielt. Travail Suisse organisierte mit den Urner Gewerkschaften die 1.-Mai-Feier. Bei diesem Anlass wird mit Erfolg am gleichen Strick gezogen. Jährlich wird auch ein Schulungskurs durchgeführt. Die Gewerkschaft Syna konnte wiederum einen Erfolg beim Gesamtarbeitsvertrag mit der Auto AG Uri verbuchen. Sie organisierte auch den Pensioniertenausflug für Syna und Kab. Die Kab Bürglen wiederum kochte an Fronleichnam 300 Portionen Risotto. Auch die Mitglieder der Kab Altdorf konnten die Anlässe der Bürgler besuchen, wie auch den Ausflug nach Baldegg. Der Honigverkauf ist bei der Kab eine Daueraufgabe, der Mittagstisch in Bürglen ist für alle offen. Gedächtnisse, Messen, Wallfahrten, Wandern, Kegeln und Jassen fehlten auch nicht auf dem Programm. Auch der Samichlaus besuchte die Kab und Syna.

Umfassende Betreuung durch Pro Senectute

Gastreferentin Edith Dürst, Geschäftsleiterin Pro Senectute Altdorf/Schwyz, zeigte sich erfreut darüber, dass sie in diesem Jahr das 100-Jahr-Jubiläum von Pro Senectute Altdorf feiern durfte. Bei der Gründung stand das Unterstützen der Ärmsten im Mittelpunkt. Für die Finanzierung der Hilfeleistungen wurden Sammlungen organisiert.

Später wurden auch Beratungen angeboten. Pro Senectute war ein wichtiger Anstosspartner für die Einführung der AHV im Jahr 1948 und der BVG im Jahr 1968.

In Uri arbeiten 15 Mitarbeiter für das Hilfswerk. Zudem ist der Einsatz freiwilliger Mitarbeiter notwendig. Mahlzeitendienst und Fusspflege werden als Serviceleistungen angeboten. Bekannt sind die Kurs- und Sportangebote. Die Sozialberatung steht älteren Menschen und ihren Angehörigen gratis zur Seite. Kostenpflichtig ist jedoch die administrative Begleitung.

Die Delegierten besichtigten anschliessend das Tagesheim. Hier werden ältere Menschen betreut und unterstützt. Interessant war zu erfahren, wie der Heimaufenthalt gestaltet wird. Die Gäste können gemeinsam essen, Gedanken austauschen, spielen oder sich entspannen. Das Tagesheim ist von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr offen. Es ist ein idealer Treff- und Begegnungspunkt für ältere Leute (041 870 42 11).