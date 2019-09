Schützenveteranen stellen Treffgenauigkeit unter Beweis Im Pistolenschiessen in Altdorf überzeugen Ruth Odermatt und Peter Planzer am meisten. Anton Trachsel siegt deutlich im Veteranenstich in Unterschächen. Georg Epp

Erfolgreiche 300 Meter-Schützen; von links: Schützenmeister Kaspar Gisler, Josef Zwyssig, Karl Infanger, Xaver Bricker, Albin Fedier, Georg Zgraggen und Verbandspräsident Robert Suligoi. (Bild: Georg Epp, Unterschächen, 31. August 2019)

Die Seniorinnen und Senioren der Urner Schützenfamilie bestätigten am traditionellen Veteranenschiessen am vergangenen Wochenende ihre Treffsicherheit erneut auf eindrückliche Weise, nachdem man am Eidgenössichen Schützenfest für Veteranen im Zürcher Albisgütli gute Ergebnisse erzielt hatte. Am Absenden der 300-Meter-Schützen in Schützenstand Unterschächen freute sich Verbandspräsident Robert Suligoi 89 Schützinnen und Schützen zu begrüssen.

Mit 383 Punkten erreichte Anton Trachsel, SG Bürglen, mit dem Sportgewehr das klar beste Ergebnis, gefolgt von Xaver Bricker, Unterschächen, und Bernhard Gisler, dem Sieger der Kat. D mit je 373 Punkten. Im Feld E lieferten Karl Infanger und Albin Fedier mit je 368 Zähler die besten Ergebnisse. Sieben Schützen starteten in der Kat. A mit Standard- oder Freigewehr, 14 in der Kategorie D mit Sturmgewehr 57/03 und 68 Veteranen in der Kategorie E mit Sturmgewehr 57/02, Sturmgewehr 90 oder Karabiner. In der Einzelkonkurrenz dominierten Josef Zwyssig, Seelisberg, in der Kat. E und Bernhard Gisler, Seedorf in der Kat. D mit je 97 Punkten. Die Kranzquote aller Schützinnen und Schützen lag bei 80,9 Prozent.

Die besten Pistolenschützen; hinten von links: Schützenmeister Jürg Heule und Peter Planzer; vorne von links: Ruth Odermatt, Franz Infanger, Albin Gisler und Erich Wipfli. (Bild: Georg Epp, Flüelen, 29. August 2019)

Peter Planzer feiert Doppelsieg

Die Urner Pistolenveteranen absolvierten bereits am Donnerstag, 29. August, ihr Jahresendschiessen im Pistolenstand Altdorf. 17 Seniorinnen und Senioren waren am Start. Für Peter Planzer gab’s erneut einen Doppelsieg. Er siegte in der Einzelkonkurrenz 50 Meter und im Veteranenstich. Auf eindrückliche Weise revanchierte sich Ruth Odermatt in der Einzelkonkurrenz 25 Meter. Mit 99 Punkten verpasste sie das mögliche Maximum um lediglich einen Zähler.