Schutzgalerie Cholrüti in Bauen wird saniert Während den Sanierungsarbeiten an der Galerie Chorüti ab Montag, 13. Mai, wird der Verkehr mit Verkehrsdienst und Lichtsignalanlagen um die Baustelle herumgeführt. Am Wochenende ist die Galerie zweispurig befahrbar.

(pd/ml) Die Baudirektion investiert in die Strassensicherheit der Bauerstrasse. Ab Montag, 13. Mai, werden die Stahlträger der Schutzgalerie Cholrüti saniert und neu beschichtet. Diese Massnahmen verlängern die Lebensdauer der Galerie, wie es in einer Mitteilung der Baudirektion heisst. Die Galerie befindet sich vor dem Dorf Bauen und bietet den Verkehrsteilnehmern Schutz vor Felsstürzen und Steinschlägen. Die Arbeiten nehmen rund vier Wochen in Anspruch. Von Montag bis Freitag wird der Verkehr mit Verkehrsdienst und Lichtsignalanlagen um die Baustelle herumgeführt. An den Wochenenden ist die Galerie ohne Behinderungen zweispurig befahrbar.