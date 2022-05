«Schweiz Vereint» TV-Moderator Marco Gurtner versucht sich bei Radsport Altdorf im Radball Fussball gespielt hat er schon, Velofahren kann er auch. Doch gelingt Marco Gurtner auch die Kombination aus den beiden Sportarten?

In der TV-Serie «Schweiz Vereint» von CH Media und Watson besuchen Watson-Redaktor Nico Franzoni und Slam-Poet Marco Gurtner alle möglichen Vereine in der Schweiz. In der zweiten Folge der zweiten Staffel schickt Nico Franzoni seinen Kollegen zum Verein Radsport Altdorf, wo sich der Thuner mit den Junioren-Europameistern im Radball misst. Wie gut schlägt sich Marco Gurtner bei seinem ersten Radball Erlebnis?

Die Folge wird am Freitag, 27. Mai, um 21.30 Uhr und 23.30 Uhr sowie Samstag, 28. Mai, um 21.30 Uhr und 23.30 Uhr auf Tele 1 und weiteren regionalen TV-Sendern gezeigt. Jede Episode ist nach der Ausstrahlung auch online auf www.tele1.ch oder www.watson.ch verfügbar.