Schweizer Fernsehen «O mein Papa» – bei der Hommage an Paul Burkhard singt auch ein Urner mit Der Film des Urner Regisseurs Felice Zenoni über den Schweizer Komponisten Paul Burkhard kommt am Samstagnachmittag im Schweizer Fernsehen. Mit dabei ist auch der Urner Sänger Leonard.

Der Urner Sänger Leonard singt im Film ein Duett mit Nubya. Links Greg Galli, der Paul Burkhards Lieder für den Film neu arrangiert hat. Bild: Björn Lindroos/Mesch & Ugge AG/PD

Paul Burkhard zählt zu den erfolgreichsten Schweizer Komponisten aller Zeiten. Mit «O mein Papa» gelang ihm in den 1950er-Jahren ein Welthit und der Einzug in die US-Charts. Aus Anlass seines 110. Geburtstags am 21. Dezember 2021 zeigt das Schweizer Fernsehen den Dokumentarfilm «Paul Burkhard – O mein Papa» des Urner Regisseurs Felice Zenoni, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei den extra für den Film neu aufgenommenen Liedern wirkten Schweizer Musikgrössen wie Michael von der Heide, Vera Kaa, Toni Vescoli oder Dodo Hug mit. Auch ein Urner Sänger reiste ins zürcherische Zell, wo die Aufnahmen im ehemaligen Musikzimmer des Komponisten stattfanden. Der Seedorfer Leonard interpretiert gemeinsam mit der Basler Sängerin Nubya eine gefühlvolle Ballade aus Paul Burkhards Berliner Liedersammlung «Singsang von der Spree». (MZ)