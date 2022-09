Schweizer Meisterschaft Flüeler Holzspalter verteidigen ihre Titel erfolgreich Die «Adermaniger» Geschwister Margrit Ziegler-Herger und Jakob Herger verteidigten ihre Schweizer-Meister-Titel, Kopfkränze eroberten auch Jakob Herger Senior, Josef Gisler Junior und Nicole Zurfluh.

Im Bild die Urner Kopfkranzgewinner. Von links Sepp Gisler Junior, Nicole Zurfluh, Kobi Herger Junior, Margrit Ziegler, Kobi Herger Senior. Bild: PD (Kerns, 25. September 2022)

Am vergangenen Sonntag gingen in Kerns die 44. Schweizerischen Holzspaltmeisterschaften über die Bühne. Über 100 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, unter ihnen viele erfahrene Spalter, aber auch etliche Plausch-Holzer, versuchten ihr Glück. Alle wurden mit einem Preis vom eindrücklichen Gabentempel belohnt. Die Organisatoren hatten sich gut auf das kühle, regnerische Herbstwetter vorbereitet. So waren Holz und Wettkampfplatz gut gedeckt und alles lief unfallfrei ab. Gespannt war man, ob es jemandem gelingen würde, die Siegesserie der Flüeler «Adermanigers» zu unterbrechen.

Titelverteidiger Kobi Herger Junior startete mit einer sehr starken Zeit von 44,09 Sekunden, es war schlussendlich die klare Tagesbestzeit. Auch im zweiten gewerteten Wettkampf erreichte er die beste Zeit aller 42 Elitespalter, dies ergab einen Vorsprung von über zehn Sekunden auf André Roth aus Kerns und damit die eindrückliche Titelverteidigung. Einen sehr guten Wettkampf lieferte auch Josef Gisler Junior aus Unterschächen im 11. Schlussrang.

Margrit Zieglers unglaubliche Aufholjagd

Titelverteidigerin Margrit Ziegler-Herger patzte am Morgen mit einer Zeit von einer Minute und 17,30 Sekunden lief es überhaupt nicht wunschgemäss. Damit hatte sie rund 16 Sekunden Rückstand auf die auftrumpfende Monika Klötzli aus Schangnau und noch etwas mehr auf die Heimwehkernserin Eveline Wicki, Sörenberg, und Veronika Müller, Schüpfheim.

Im Finaldurchgang am Nachmittag wurde in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Margrit Ziegler-Herger startete den beinahe aussichtslosen Kampf zur Titelverteidigung furios. Mit einer unglaublichen Zeit von 49,60 Sekunden schaffte sie es, den grossen Rückstand in einen Vorsprung von 1,62 Sekunden umzuwandeln. Damit siegte sie erneut vor Monika Klötzli und Eveline Wicki. Im sehr guten 8. Rang klassierte sich die gebürtige Kernserin Nicole Zurfluh, Attinghausen.

Bei den Senioren war der einheimische Ruedi Durrer eine Klasse für sich. Er siegte vor Hans-Peter Studhalter, Horw, und Josef Durrer, St.Niklausen. Altmeister Jakob Herger Senior aus Flüelen wurde sehr guter Vierter, Josef Gisler Senior aus Unterschächen verpasste den Kopfkranz relativ knapp im 18. Schlussrang. Die Juniorinnen und Junioren sowie die Damen mussten in zwei Durchgängen jeweils sechs «Holzrugeli» spalten, die Senioren und die Elite je acht. Diese durften vorher begutachtet werden. Danach galt es, die «Holzrugeli» möglichst schnell in regelkonforme Viertel zu teilen und dabei die Zeit selber zu stoppen.

Je zehn Wettkämpferinnen und Wettkämpfer waren gleichzeitig dran, für die zahlreichen Besucher ein sehr interessanter Wettkampf. In der Juniorenkategorie waren keine Urner am Start. Hier holte sich Sacha Lustenberger, Hergiswil am Napf, den Junioren-Schweizer-Meister-Titel vor Crispin Bieri, Flüeli, und Michi Blättler, Kerns. Mit der doppelten Titelverteidigung endete damit eine wiederum sehr erfolgreiche Saison für die Urner Handholzer.