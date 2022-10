Schweizer Schlössertag «Klein aber fein» – das Schloss A Pro am Schweizer Schlössertag Das diesjährige Motto des Schweizer Schlössertages lautete «Essen!» und passte zur Premiere des neuen Verbandsmitglieds. Neu war auch Uri vertreten.

Was haben das Château de Gruyères oder die Schlösser in Bellinzona mit Uris einzigem Schloss gemeinsam? Sie sind Mitglieder des Verbandes Schweizer Schlösser. Am 2. Oktober fand der jährliche Schweizer Schlössertag unter dem diesjährigen Motto «Essen!» und verschiedenen Attraktionen statt. Seit diesem Jahr auch mit Urner Vertretung.

Das Weiherschlösschen A Pro ist seit 2022 im Verband der Schweizer Schlösser vertreten. Bild: Brigitte Hächler (Seedorf, 02.10.2022)

Ein Schloss, das auch ein Restaurant ist – das Motto passte zur Urner Schlössertag-Premiere. Zumal mit «Ryys und Boor» und «Brischtnär Nytlä» auch zwei Gerichte auf der Speisekarte standen, die von Uris Historie als Portal von Norden nach Süden geprägt sind. «Die Initiative zum Verbandsbeitritt ging vom Regierungsrat aus», erklärt Ralph Aschwanden, Vorsteher des Amts für Kultur und Sport. Er fügt an:

«Im Verband sind die wichtigsten Schweizer Schlösser vertreten. Das Schloss A Pro profitiert von dessen nationaler Ausstrahlung und es wird – verdientermassen – deutlich sichtbarer in der Öffentlichkeit. Beispielsweise indem es auf Prospekten oder auf der Verbandswebsite aufgeführt ist.»

So ist Aschwanden überzeugt, dass das Schloss mit dem Restaurant, dem Mineralienmuseum und der Lage im Urner Reussdelta gegenüber anderen Schlössern durchaus punkten kann.

Kleiner Anfang

Auch Benjamin Günzler und Vanessa Baumann, das Pächterpaar des Schlosses, waren begeistert von der Idee. «Es ist uns eine Ehre, dort dabei zu sein und wertet das Haus enorm auf. Schön, dass wir mit unserem Restaurant etwas zum Schlosserlebnis beitragen können», sagen die beiden. «Da das Schloss durch die Verbandsmitgliedschaft mehr Publizität hat, finden vermehrt Gäste zu uns, die Schlösser spannend finden und sonst einfach vorbeigefahren sind.»

Küchenchef Benjamin Günzler präsentiert die beiden Urner Küchenklassiker. Bild: Brigitte Hächler (Seedorf, 02.10.2022)

Bedingt durch den erst kürzlich erfolgten Verbandsbeitritt musste man recht kurzfristig für den Schlössertag planen und etwa mit den bereits bestehenden Restaurantbuchungen vereinbaren. Deshalb blieben die Attraktionen auf die Kulinarik und das Mineralienmuseum beschränkt. Laut Ralph Aschwanden bestand die grösste Herausforderung in der Koordination der unterschiedlichen Partner. «Es galt sich mit den Pächtern des Restaurants, mit dem Mineralienmuseum und diversen Ämtern abzustimmen, da das Schloss nicht einfach einer einzelnen Trägerschaft gehört», erklärt er. «Die Zusammenarbeit aller Beteiligten war stets wohlwollend und effizient.»

Kreative Klassiker

«Ryys und Boor» und «Brischtnär Nytlä» im Schlossrestaurant mit gehobener Küche? Kein «No-Go» für Küchenchef Benjamin Günzler. Er hat seine eigene Umgangsweise mit den Urner Küchenklassikern gefunden. «Wir haben sie nach unserem Kochstil interpretiert und es kommt auf die Präsentation an.»

So wurde aus dem alten Urner Fastengericht ein sämiges Risotto mit Lauch, geklärter Nussbutter und bestem Parmesan samt A Pro-Mini-Hacktätschli. Neu entdeckt habe er «Brischtnär Nytlä», als eine Zürcher Zunft für ihren Besuch ein typisches Urner Dessert wünschte. «Erst fand ich das gewagt, weil man das Gericht in Zürich vermutlich nicht kennt.» Doch die Neuinterpretation habe sogar seine Grossmutter überzeugt, lächelt er. Nicht unmöglich also, dass auch weitere Urner Gerichte ihren Weg auf seine Menukarte finden werden.

Weitere Schlössertage folgen

Auch weiterhin will man in Uri am Schlössertag teilnehmen und je nach Motto Veranstaltungen anbieten. Ralph Aschwanden ergänzt: «Ganz allgemein möchten wir das Besuchererlebnis Schritt für Schritt steigern. Bereits im kommenden Jahr ist geplant, die Schlossgeschichte aufzuarbeiten und digital sowie vor Ort erlebbarer zu machen. Zudem wird die Kommunikation der Schlossaktivitäten wie Ausstellungen oder Events optimiert.»