Schweizerische Aktuarvereinigung Andermatt beherbergt hohe Mathematiker Die Schweizerische Aktuarvereinigung hat in Andermatt getagt. Der Urner Botschafter Alois Gisler hat sich für die Auswahl des Tagungsorts eingesetzt.

Andermatt mausert sich immer mehr zum Tagungsort. Dies unterstreicht etwa die Schweizerische Aktuarvereinigung (SAV), die vor rund einer Woche ihre Mitgliederversammlung mit rund 300 Personen in der Urner Gemeinde durchführte. Der Vereinigung gehören Personen in verantwortlichen Positionen von Versicherungen, Banken, Aufsichtsbehörden, Consulting-Firmen, also der ganzen Finanzbranche an. Mitverantwortlich für die Auswahl des Tagungsorts war auch SAV-Ehrenmitglied Alois Gisler, während 20 Jahren Titularprofessor an der ETH Zürich und Mitglied des Urner Botschafternetzwerks. Ihm sei es wichtig, sich in seinem Umfeld mit viel Enthusiasmus für die Belange des Kantons Uri einzusetzen, sagte er gegenüber der «Urner Zeitung».

Aktuare kalkulieren Risiken

Versicherungs- und Finanzrisiken bilden das Kerngeschäft von Aktuaren. Das Versicherungs- ebenso wie das Finanzgeschäft seien in ihrem Kern zufälliger und ungewisser Natur, erklärt Gisler. Er nennt als Beispiele Schadenhäufigkeiten, Schadenaufwände, Zinsen, Aktien- und Obligationenrenditen. «Aktuare machen die damit verbundenen Risiken kalkulierbar.» Dazu würden insbesondere vertiefte Kenntnisse in Stochastik (Wahrscheinlichkeitstheorie, mathematische Statistik, mathematische Finanztheorie, et cetera) benötigt. Hauptaufgaben sind Pricing, Reserving, Reporting, Asset Liability Management (ALM) und Enterprise Risk Management (ERM).

Aktuare entwickeln somit mathematische Modelle zur Beschreibung der Risiken, sind verantwortlich für die Erstellung geeigneter statistischer Grundlagen, berechnen Prämien und anderes. «Mit ihrer Tätigkeit tragen Aktuare eine bedeutende soziale Verantwortung», erklärt Gisler. «Die verwendeten Modelle wirken sich auf breite Bevölkerungsschichten aus.» Wegen komplexer Zusammenhänge sei es oft nicht einfach, Resultate und Begründungen allgemein verständlich zu vermitteln. «Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass der Berufsstand in der Bevölkerung Vertrauen geniesst. Dieses Vertrauen muss sich der Berufsstand erarbeiten und erhalten.» (zf)