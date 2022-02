Schweizerische Rammlerschau Urner Kleintierzüchter holen in Thun hohe Punktzahlen An der 25. Schweizerischen Rammlerschau in Thun gab es Siege für Alois Richiger und Fabian Imgrüt – und total 20 Auszeichnungen.

Alois Richiger präsentiert sein Farbenschlagsiegertier, erobert an der Schweizerischen Rammlerschau in Thun. Bild: Georg Epp (Flüelen, 22. Januar 2022)

Die Schweizer Kleintierzüchter freuten sich, nach fast zweijähriger Viruspause an der Schweizerischen Rammlerschau ihre Tiere wieder präsentieren zu können. Der Verband Rassekaninchen Schweiz mit rund 10’600 Mitgliedern organisiert alle drei Jahre die Schweizerische Rammlerschau, die Ausstellung in der Thun-Expo musste allerdings coronabedingt um ein Jahr verschoben werden. Nun freuten sich die Organisatoren der grössten Kaninchenausstellung der «Schweiz am Wochenende», vom 18. bis am 20. Februar rund 3000 Rammler in 44 verschiedenen Rassen und über 130 Farbenschlägen zu bewerten.

Aus Urner Sicht waren 18 Kleintierzüchter mit 28 Tieren mit dabei. Kaninchenobmann Fabian Schuler freute sich über gute Ergebnisse der Urner Züchter – auch wenn gleich mehrere Züchter die angestrebte Goldmedaille hauchdünn verpassten. Alois Richiger aus Flüelen verteidigte seinen Farbenschlagsieger der Sparte Zwergschecke blau mit 96 Punkten und Fabian Imgrüt, Attinghausen, präsentierte das Rassensiegertier Farbenzwerg blau mit hohen 97,5 Punkten. Für Richiger war es bereits der zehnte Erfolg auf nationaler Ebene, erst im September vergangenen Jahres feierte er einen weiteren Schweizer-Meister-Titel und auch den Farbenschlagsieger bei der schweizerischen Klubschau der Zwergschecken.

Die Züchtergemeinschaft verpasst nur knapp den ersten Rang

Die begehrten Goldmedaillen eroberten auch Margrith Betschart, Altdorf, mit Loh und 96,5 Punkten und Alois Schuler, Brunnen, mit Burgunder und ebenfalls 96,5 Punkten. Mit der Silbermedaille verpassten die Züchtergemeinschaft, bestehend aus Arnold, Bürglen, Thomas Meyer, Villmergen, Jolanda Döngi und Erich, Attinghausen, Franz Betschart, Altdorf, Werner Walker, Altdorf, und Josef Bissig, Schattdorf, die angestrebte Goldauszeichnung sehr knapp. Hinzu kamen ausserdem zehn Bronzeauszeichnungen.