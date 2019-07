Schwimmbad Altdorf stellt Besucherrekord auf Das Sommerwetter lockte am Sonntag, 30. Juni, über 1200 Personen an.

Am Sonntag, 30. Juni, erfrischten sich rund 1200 Personen im Schwimmbad Altdorf. (Bild: PD)

(ba) Das Schwimmbad Altdorf startete wetterbedingt am 30. Mai verhältnismässig spät in die Aussenbadsaison. Das im 2011 eröffnete Aussenbad mit dem ersten und einzigen Outdoor-Wellenbad verzeichnete aber in den vergangenen Tagen absolute Spitzenfrequenzen, teilen die Verantwortlichen mit. So genossen am Sonntag, 30. Juni, bei weit über 30 Grad Celsius 909 Gäste eine Erfrischung. Diese Zahl bedeutet neuen Eintrittsrekord. Wenn die nicht zahlungspflichtigen Kinder unter 6 Jahre noch dazu gerechnet werden, so waren an diesem Tag über 1200 Personen auf der Anlage.

Das Schwimmbad ist während der Urner Sommerschulferien bis und mit 18. August täglich durchgehend geöffnet.