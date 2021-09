Schwingen David Eberli und Raphael Briker gewinnen in Bürglen Beim Urner Kantonalen Nachwuchsschwingfest holten sich die Urner Athleten viele Auszeichnungen – darunter auch zwei Kategoriensiege.

David Eberli dominiert bei der Kategorie mit Jahrgang 2008/2009. Bild: Jeannette Herger (Bürglen, 12. September 2021)

Der Urner Kantonale Nachwuchsschwingertag fand am Sonntag in Bürglen statt. Die 162 Jungschwinger zeigten den rund 250 Zuschauern zum Abschluss der Freiluftsaison im Kanton Uri noch einmal ihr ganzes Können. Es wurde in vier Kategorien geschwungen. Die Urner holten sich zwei Kategoriensiege und insgesamt 26 Auszeichnungen. Organisiert wurde der Anlass vom Schwingklub Attinghausen.

Bei den Jüngsten mit Jahrgang 2012/2013 konnte kein Urner in den vorderen Rängen mitschwingen. Als Sieger feiern durfte sich Silvan von Ah, Flüeli-Ranft. Er gewann den Schlussgang gegen Lio Britschgi, Kägiswil. Der beste Urner bei der Kategorie mit Jahrgang 2010/2011 war Ben Arnold, Unterschächen. Mit vier gewonnen, einem gestellten und einem verlorenen Gang sicherte er sich die Auszeichnung auf dem Schlussrang 6a mit einer Punktzahl von 56,5. Ebenfalls über eine Auszeichnung freuen konnte sich Ivo Arnold, Schattdorf (55,75 Punkte), Noe Huwyler, Attinghausen (55,5 Punkte), Marco Eberli, Isenthal (55,25 Punkte), und David Arnold, Flüelen (55,25 Punkte). Den Schlussgang gewinnen konnte Livio Gwerder, Ried (Muotathal) gegen Til Würsch, Emmetten.

Bei der Kategorie mit Jahrgang 2006/2007 gewinnt Raphael Briker. Bild: Jeannette Herger (Bürglen, 12. September 2021)

Da David Eberli, Isenthal, bei der Kategorie mit Jahrgang 2008/2009 einen zu grossen Vorsprung hatte, musste ausgeschwungen werden. Severin Epp, Attinghausen, konnte seinen sechsten Gang gewinnen und somit in den Schlussgang einziehen. David Eberli liess sich den Sieg aber nicht mehr nehmen und gewann mit sechs gewonnenen Gängen und einer Punktzahl von 59,75 klar in dieser Kategorie. Severin Epp wurde verdienter Zweiter mit fünf gewonnenen und zwei verlorenen Gängen und einer Punktzahl von 58,0. Jann Zurfluh, Altdorf (57,0 Punkte), Laurin Kempf, Unterschächen (56,75 Punkte), Levin Loretz, Silenen (56,75 Punkte), Valentin Arnold, Flüelen (56,50 Punkte), Simon Wyrsch, Attinghausen (56,0 Punkte), Levin Tresch, Silenen (55,75 Punkte), Benjamin Herger, Bürglen (55,75 Punkte), und Jonas Walker, Gurtnellen (55,25 Punkte), konnten sich ebenfalls über eine Auszeichnung freuen.

Sechs Siege und ein Punktetotal von 59

Auch bei der Kategorie mit Jahrgang 2006/2007 erkämpfte sich ein Urner die Schlussgangteilnahme. Raphael Briker, Seedorf, gewann seine ersten fünf Gänge und bekam es im Schlussgang mit Dominik Kiser, Ramersberg, zu tun. Auch da fackelte Briker nicht lange, gewann überlegen diese Kategorie mit sechs Siegen und einem Punktetotal von 59,0. Eine Auszeichnung abholen konnten sich auch folgende Urner: Marco Gisler, Spiringen (57,0 Punkte), Elias Arnold, Schattdorf (56,75 Punkte), Fabio Gisler, Haldi bei Schattdorf (55,75 Punkte), Jonas Zurfluh, Attinghausen (55,5 Punkte), Andreas Stadler, Erstfeld (55,5 Punkte), Mario Zgraggen, Silenen (55,25 Punkte), Tom Arnold, Bürglen (55.25 Punkte), Ueli Müller, Spiringen (55,0 Punkte), Tim Arnold, Schattdorf (55,0 Punkte), und Mauro Bucheli, Sisikon (55,0 Punkte). (pd/RIN)