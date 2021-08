Schwingen Urner Jungathleten holen vier Auszeichnungen beim Nachwuchsschwinget in Ingenbohl 32 Urner Nachwuchsschwinger kämpften in Ingenbohl im Sägemehl. Vier davon haben sich eine Auszeichnung erschwingen können.

Traditionsgemäss fand am Sonntag, 15. August, der Nachwuchsschwinget in Ingenbohl statt. Insgesamt 194 Schwinger kämpften um die begehrten Auszeichnungen. Aus dem Kanton Uri nahmen die Schwingklubs Altdorf, Attinghausen, Bürglen und Schattdorf mit 32 motivierten Jungs teil. Vier Auszeichnungen konnten sie sich erschwingen.

Vier Auszeichnungen gab's für die Urner Delegation. Bild: Jeannette Herger

Bei den Jüngsten mit Jahrgang 2011 bis 2013 sicherte sich David Planzer, Bürglen, mit drei gewonnenen, einem gestellten und zwei verlorenen Gängen (55,5 Punkte) die Auszeichnung. Ebenfalls eine Auszeichnung gewinnen konnte Ivo Arnold, Schattdorf. Er hatte drei Siege und drei Niederlagen (55,5 Punkte) auf seinem Notenblatt. Im Schlussgang reichte Patrick Kälin, Schönenberg, ein gestellter Gang gegen Corsin von Wyl, Ramersberg, für den Festsieg.

Drei Siege, zwei Gestellte und eine Niederlage

Sven Schuler, Bürglen, erkämpfte sich in der Kategorie mit Jahrgang 2009/2010 die Auszeichnung mit drei Siegen, zwei Gestellten und einem verlorenen Gang und einer Punktzahl von 56,25. Mit der maximalen Punktzahl von 60 gewann Mattia Abgottspon, Küssnacht am Rigi, in dieser Kategorie. Sein Schlussganggegner war Andre Reichmuth, Seewen. Bei der Kategorie mit Jahrgang 2007/2008 konnte kein Urner eine Auszeichnung gewinnen. Im Schlussgang gewann Martin Schönbächler, Einsiedeln, gegen Thomas Suter, Muotathal.

Bei den Ältesten mit Jahrgang 2005/2006 konnte sich Lukas Gisler, Springen, über eine Auszeichnung freuen. Er hatte zwei Siege, drei Gestellte und einen verlorenen Gang auf seinem Notenblatt (55,25 Punkte). Ronny Ulrich, Ibach, gewann den Schlussgang gegen Dominik Kiser, Ramersberg. (pd/RIN)