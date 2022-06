Schwingen Urner Schwinger Stefan Arnold holt seinen vierten Stoos-Kranz Der Berner Josias Wittwer gewinnt überraschend den Stossschwinget. Von den fünf angetretenen Urnern sichert sich Stefan Arnold den Kranz.

Bei herrlichem Sommerwetter und vor rund 3000 Zuschauern hat am vergangenen Sonntag der Stoosschwinget stattgefunden. 50 Schwinger aus der Innerschweiz empfingen je 20 Gästeschwinger aus der Nordwestschweiz und dem Kanton Bern. Und lange sah es nicht danach aus, dass es überhaupt ein Innerschweizer in den Schlussgang schaffen würde, lagen doch lauter Gäste an der Spitze der Rangliste. Die kurzfristige Absage von Joel Wicki und der verletzungsbedingte Ausfall von Mike Müllestein machten sich hier bemerkbar. Doch ab dem vierten Gang wurden – wie in dieser Situation üblich – regelmässig auch Gäste gegeneinander eingeteilt.

Christian Schuler aus Rothenthurm SZ startete mit einem Sieg gegen Nick Alpiger in den Wettkampf, wurde aber durch die Niederlage gegen Adrian Walther zurückgebunden. Dank drei Maximalnoten gegen Tobias Widmer, Lars Zaugg und Patrick Gobeli lag er nach fünf Gängen punktgleich mit Joel Strebel und Adrian Walther. Als Einheimischer erhielt Schuler aber den Vorzug für den Schlussgang. Dort wartete der etwas überraschend führende Josias Wittwer aus Frutigen BE. Dieser verlor zwar den dritten Gang gegen Joel Strebel, liess sich aber gegen Niklaus Scherrer, Ruedi Käslin, Michael Zurfluh und Nick Alpiger lauter Maximalnoten schreiben.

Der Schlussgang verlief äusserst ausgeglichen. Christian Schuler versuchte oft, die Entscheidung zu finden, Josias Wittwer war aber sehr gut eingestellt. Etwa eine Minute vor Gangende konnte Wittwer einen Angriffsversuch Schulers kontern und zur Überraschung der Anwesenden den Stoosschwinget für sich entscheiden. Auf dem Ehrenplatz klassierte sich Adrian Walther und Christian Schuler fiel auf den fünften Rang zurück.

Kranz Nummer 40 für Stefan Arnold

Von der Niederlage gegen den Eidgenossen zu Beginn liess sich Stefan Arnold aus Attinghausen nicht beirren. Es folgten drei Siege mit Bodenhüftern gegen Philip Joho, Beat Suter und Florian Aellen. Anschliessend wartete mit Patrick Schenk ein weiterer Eidgenosse. Zweimal war er wieder mit Bodenhüftern nahe am Sieg, doch der Gang endete gestellt. Den nötigen Sieg im letzten Gang gegen Kaj Hügeli holte sich Arnold mit seinem anderen Spezialschwung, dem Armzug. Für den 34-Jährigen bedeutet dies den 40. Kranz insgesamt und den vierten Kranz auf dem Stoos.

Stefan Arnold beim Kampf mit Beat Suter. Bild: PD

Christian Schuler und Stefan Arnold waren die einzigen Kranzgewinner für die Innerschweiz. Die Berner hingegen holten sich sechs und die Nordwestschweizer fünf Kränze. Bleibt zu hoffen, dass die Verletzten bald wieder in den Wettkampf eingreifen können und die Innerschweizer allgemein bis zum Eidgenössischen noch an ihrer Form feilen können.

Kranzgewinner Stefan Arnold mit den Ehrendamen. Bild: PD

Starker Start von Michael Zurfluh

Michale Zurfluh aus Attinghausen startete mit Siegen gegen Lukas Lemmenmeier und Kaj Hügli in den Wettkampf. Anschliessend lieferte er sich einen engagierten Kampf gegen den Eidgenossen Fabian Staudenmannn, unterlag aber letztlich. Nach der Mittagspause folget eine weitere Niederlage, welche aber vom Publikum mit Zwischenrufen begleitet wurde, da das Resultat äusserst umstritten war. Im Ausschwingen folgten ein Gestellter und eine weitere Niederlage, was für den Schlussgang 16 reichte.

Kaj Hügli in Aktion gegen Michal Zurfluh. Bild: PD

Andy Murer, am Sonntag davor noch Sieger auf Haldi, machte mit dem starken Teilnehmerfeld auf dem Stoos Bekanntschaft und verpasste den Ausstich genauso wie Fabian Herger. Raphael Arnold musste den Wettkampf aufgrund einer Schulterverletzung nach dem ersten Gang beenden. (pd/lur)