Schwingfest Am Urner Kantonalen wird ohne Publikum geschwungen Das Urner Kantonalschwingfest 2021 geht im August in Bürglen – statt wie vorgesehen in Erstfeld – über die Bühne.

Andreas Ulrich und der Einheimische Mathias Herger am Urner Kantonalen 2019 in Bürglen. Auch 2021 wird das Urner Kantonalschwinget im Tellendorf stattfinden. Bild: PD

(pd/RIN) Am 8. August findet das Urner Kantonalschwingfest in Bürglen auf der Sportanlage Loch statt. Der Anlass wird anstelle des gleichentags geplanten Urnerboden-Schwinget durchgeführt. Am Tag davor, am Samstag, 7. August, wird auf dem gleichen Festplatz ein Jungschwingertag – ebenfalls anstelle des Jungschwingertages Urnerboden – über die Bühne gehen. Dies geben die Organisatoren in einer Mitteilung bekannt. Die beiden Anlässe finden unter Covid-Einschränkungen auf der Sportanlage in Bürglen statt.

Offiziell wäre das Urner Kantonale 2021 in Erstfeld vorgesehen gewesen. Die Austragung in Erstfeld sei jedoch schon früh im Jahr verschoben worden und ist nun für das Jahr 2022 vorgesehen.

Schwingfest wird live im TV übertragen

Die zwei Schwingfeste werden ohne Zuschauer abgehalten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zugelassen seien nur die eingeladenen Funktionäre, Helfer, Betreuer und je nach Covid-Situation Ehrengäste des UKSV und des Schwingklubs Bürglen. Für den Einlass der eingeladenen Zuschauer wird wohl ein Covid-Zertifikat verlangt werden müssen. Das Urner Kantonalschwingfest wird ausserdem live über einen TV-Kanal übertragen.