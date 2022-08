Schwyz/Uri Axenstrasse wegen eines Steinschlags gesperrt Die Axenstrasse ist zwischen Flüelen und Sisikon in beiden Richtungen wegen eines Steinschlags gesperrt. Der Verkehr wird via A2 und A14 umgeleitet.

Die Axenstrasse ist derzeit gesperrt. Screenshot TCS

Die Axenstrasse ist derzeit zwischen Flüelen und Sisikon in beide Richtungen gesperrt – Grund dafür ist ein Steinschlag am Gumpisch. Wie die Kantonspolizei Uri auf Anfrage mitteilt, hatten die Überwachungsinstrumenten eine Geländebewegung festgestellt.

Experten würden die Lage beurteilen, sobald der Starkregen nachlässt. Aktuell müsse man davon ausgehen, dass die Strasse über Nacht gesperrt bleibt, so der Polizeisprecher. Nach jetzigem Kenntnisstand sei nicht mit Schäden an der Infrastruktur zu rechnen. Der Verkehr wird via A2 und A14 umgeleitet. Wann die Axenstrasse wieder für den Verkehr freigegeben wird, ist zurzeit noch unklar. (pl)

+++ Update folgt +++