Sechseläuten Uri soll den Zürcher Böögg verbrennen Das Sechseläuten kann heuer in Zürich nicht stattfinden. Jetzt versucht der Gastkanton Uri, einen Ersatzstandort für das Verbrennen des Bööggs zu finden.

Das Zürcher Volksfest Sechseläuten kann in diesem Jahr erneut nicht stattfinden. Immerhin aber soll der Böögg, die Puppe in Form eines Schneemanns, am 19. April trotzdem auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. «An einem Ort ohne Zuschauer, aber live im Fernsehen», teilt das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) mit. Der Bevölkerung und den enttäuschten Zünftern solle auf diese Weise ein fröhliches und erinnerungswürdiges Sechseläuten geboten werden. «Da keine oder nur sehr wenige Zuschauer erlaubt sind, kommt allerdings der traditionelle Zürcher Sechseläutenplatz als Durchführungsort nicht in Frage.» Deshalb sucht das Komitee auch ausserhalb von Zürich nach alternativen Standorten – so auch im Kanton Uri.

Uri wäre dieses Jahr Gastkanton am Brauchtumsanlass gewesen. Deshalb hat das ZZZ nun eine offizielle Anfrage an den Kanton Uri gestellt für einen Ersatzstandort für das Böögg-Verbrennen. Statt dass der Gastkanton nach Zürich reist, kommt das Sechseläuten zum Gastkanton.

Dieses Bild könnte bald im Kanton Uri entstehen. Bild: Ennio Leanza/Keystone (Zürich, 8. April 2019)

Adrian Zurfluh, Mediensprecher der Urner Regierung, bestätigt dieses Gesuch auf Anfrage. «Das Gesuch ist in Behandlung und wir sind im Gespräch mit dem ZZZ.» Oberste Priorität habe dabei, dass die Veranstaltung den geltenden Coronarichtlinien entspricht. Deshalb will man vorderhand noch nicht preisgeben, welcher Standort in Frage kommt. «Das Böögg-Verbrennen muss auf jeden Fall an einem Ort stattfinden, wo wir das Zuschaueraufkommen im Griff haben», so Zurfluh. Er geht davon aus, dass wenige geladene Gäste vor Ort sein dürften. «Für den Rest ist das Fernsehen vor Ort.»

Für gewöhnlich wird der Böögg auf einen rund zehn Meter hohen Scheiterhaufen gestellt, hier am 8. April 2019:

Video: Tele Züri

Zurfluh geht davon aus, dass der Urner Scheiterhaufen wohl etwas kleiner ausfallen wird. Fest steht aber schon, dass auf die Pferde verzichtet wird, die in Zürich jeweils um das brennende Feuer galoppieren. Trotzdem muss genügend Platz um das Feuer vorhanden sein. Dass der Böögg also auf dem Altdorfer Rathausplatz oder sonst wo im dicht besiedelten Gebiet in Flammen aufgeht, steht also ausser Diskussion.

Die Urner Regierung jedenfalls ist erfreut über die Anfrage des Komitees. «Wir wollen auf jeden Fall Hand bieten», so Landammann Urban Camenzind. «Eine solche Veranstaltung ist beste Werbung für den Kanton Uri.» Die «Gratis-Präsenz» im Fernsehen möchte man sich nicht entgehen lassen. «Und auf diese Weise entsteht auch Vorfreude auf das kommende Jahr, in dem wir dann als Gastkanton nach Zürich reisen werden», gibt sich der Urner Landammann zuversichtlich.

Bereits war spekuliert worden, dass man den Ersatzstandort bis ganz zum Schluss geheim halten werde. «Da müssen wir uns keine Illusionen machen», so Camenzind, «Komplett geheim halten wird man das nicht können. Aber wir werden alles daran setzen, dass die Veranstaltung sicher über die Bühne gehen kann.» Das Gesuch wird nun «die üblichen Wege» in der Kantonsverwaltung nehmen, wie Mediensprecher Zurfluh sagt. Doch es soll rasch vorwärtsgehen und man müsse sich schon bald entscheiden, bleibt doch bis zum 19. April nicht mehr viel Zeit. Was die Kosten betrifft, wird das Zürcher Komitee dafür aufkommen müssen. «Grundsätzlich ist das ein Zürcher Anlass», stellt Zurfluh klar. «Wir stellen aber sicher kleinere Dienstleistungen aus der Verwaltung zur Verfügung, die der Regierungsrat beschliessen kann.»

Bleibt noch die Frage, wie aussagekräftig das externe Böögg-Verbrennen sein wird. Denn traditionsgemäss wird an der Verweildauer der Schneemannfigur auf dem brennenden Scheiterhaufen bis zur Explosion des Kopfes gemessen, wie gut der Sommer wird. Für Adrian Zurfluh hat dies nicht die wichtigste Bedeutung. «Für uns wäre es schön, wenn wir mit dem Knall das Ende der Coronakrise einläuten könnten.» So sieht das auch das Komitee: «Nach über einem Jahr Corona und vielen Einschränkungen soll mit der Böögg-Verbrennung auch ein Lichtblick in eine bessere Zukunft geschaffen werden.»

Impressionen aus dem Jahr 2018 in Zürich: