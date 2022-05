Sechseläuten Zürcher Zunftleute auf Gegenbesuch in Uri Die Mitglieder der Zürcher Sechseläutenzunft zu den Drei Königen genoss in Uri einen vielseitigen Ausflug.

Nach dem Gastauftritt der Urner am Zürcher Sechseläuten sind nun am vergangenen Samstag 64 Mitglieder der Zunft zu den Drei Königen aus Zürich zu Besuch im Kanton Uri gewesen. Mit viel Wetterglück liessen sie sich von den Guides von Uri Tourismus durch den Urner Hauptort führen. Dabei gab es auch etwas Nachhilfeunterricht in der Geschichte Tells. Die beiden Urner Weinbauern Robi Inauen und Ruedi Schuler überraschten die Zürcher Gäste mit einer Weindegustation und einem Besuch in einer der wohl schönsten Stuben der Schweiz im Suworowhaus.

Die Zürcher Zunft zu Besuch im Weinkeller. Bild: Christoph Näpflin (30. April 2022)

«Der urige Dialekt, die Echtheit und die Offenheit unserer Begleiter in Altdorf haben uns sehr berührt», lobte Zunftmeister Rolf Bühler den Besuch in Altdorf. Auf den Spuren Wilhelm Tells führte die Zünftler im Anschluss das Schiff über den Urnersee vorbei am Rütli nach Treib. Ein Apéro wartete auf der Seeterrasse vom Haus zur Treib auf die Gäste aus Zürich. «Hier haben unsere Vorfahren im Mittelalter an den Tagsatzungen teilgenommen, heute dürfen wir diese herzliche Gastfreundschaft beim wunderschönen Haus zur Treib erleben», verknüpfte der Zunftmeister die gemeinsame Geschichte der beiden Kantone.

Begeistert vom Auftritt der Jugendtanzgruppe von Seelisberg

Nach der Bergbahnfahrt zum Seelisberg genossen die Mitglieder der Zunft zu den Drei Königen im Hotel Bellevue ein ausgiebiges Nachtessen. Alphornbläser Ervé Lernout und die Seelisberger Jugendtanzgruppe unterhielten die Gäste in den Essenspausen zusammen mit amüsanten Informationen über die nördlichste Urner Gemeinde Seelisberg. Sogar ein Regenbogen verzauberte die Gäste aus Zürich. In bester Stimmung machten sich die Zünftler spät am Abend in den Oldtimerpostautos zurück auf den Weg nach Hause. «Wir sind von Uri, seiner Geschichte und seinen Traditionen sowie den heutigen Begegnungen hell begeistert. Es war einer der schönsten Zunftausflüge seit langem», fand Zunftmeister Rolf Bühler zum Abschluss.

Alphornbläser Ervé Lernout und die Jugendtanzgruppe Seelisberg sorgten für Unterhaltung. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 30. April 2022)