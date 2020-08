Seedorf: 64-jährige Velofahrerin verletzt Aus unbekannten Gründen stürzte die Frau auf der Reussbrücke.

Am Mittwoch, 12. August, kam es auf der Reussbrücke in Seedorf zu einem Unfall. Eine Velofahrerin war von Altdorf her auf der Reussbrücke Richtung Seedorf unterwegs. «Aus derzeit ungeklärten Gründen kam die 64-jährige Frau mit dem Velo zu Fall», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. «Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu.» Der Rettungsdienst Uri versorgte die Frau medizinisch versorgt und brachte sie ins Spital. Sachschaden entstand keiner.